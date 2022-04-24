Клопп: "Мне жаль Рангника"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что испытывает чувство жалости к своему коллеге Ральфу Рангнику из "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Арсенала" со счетом 3:1, а несколькими днями ранее был разгромлен на поле "Ливерпуля" (4:0). Два этих поражения практически лишили "красных дьяволов" шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



По словам Клоппа, кризис в "Юнайтед" случился еще до прихода Рангника. К тому же, как считает Юрген, Ральфу не повезло с расписанием.



"То была очень сложная ситуация и очень сложный момент, чтобы браться за работу в "Юнайтед". Это одна из тех ситуаций, когда твои дела и так идут неважно, а затем ты смотришь на расписание и думаешь: "Боже мой, что за выезды нас ждут". Так что условия не были идеальными. Да, сами мы в хорошей форме, поэтому мы доставили им проблем".



"Конечно, я знаю Ральфа Рангника, и я знаю, как это может прозвучать, когда тренер "Ливерпуля" жалеет Ральфа Рангника, но мне действительно жаль его, потому что я понимаю, насколько это сложно", — сообщил Клопп Sky Sports.