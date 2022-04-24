BBC: Рюдигер уходит из "Челси"

Авторитетное издание BBC подтверждает, что защитник Антонио Рюдигер покинет "Челси" в конце этого сезона.

Пресса до последнего сообщала, что "Челси" все еще надеется договориться с Рюдигером о новом контракте.



По информации BBC, свежее предложение "синих" предусматривало повышение зарплаты Рюдигера за пределы 200,000 фунтов в неделю, что сделало бы Антонио самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба со "Стэмфорд Бридж".



Однако Рюдигер ответил отказом и теперь гарантированно покинет "Челси" свободным агентом. В данный момент 29-летний немец склоняется к переходу в "Реал".