BBC: Рюдигер уходит из "Челси"
Авторитетное издание BBC подтверждает, что защитник Антонио Рюдигер покинет "Челси" в конце этого сезона.
Пресса до последнего сообщала, что "Челси" все еще надеется договориться с Рюдигером о новом контракте.
По информации BBC, свежее предложение "синих" предусматривало повышение зарплаты Рюдигера за пределы 200,000 фунтов в неделю, что сделало бы Антонио самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба со "Стэмфорд Бридж".
Однако Рюдигер ответил отказом и теперь гарантированно покинет "Челси" свободным агентом. В данный момент 29-летний немец склоняется к переходу в "Реал".
24.04.2022 16:00
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