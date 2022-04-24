Тухель признал, что "Челси" сильно уступает "Сити" и "Ливерпулю"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда находится уровнем ниже, чем "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

В этом сезоне "Челси" не удалось навязать конкуренцию двум фаворитам Премьер-Лиги, однако Тухель все равно не расстраивается и считает, что место в топ-4 — тоже неплохое достижение.



"У нас есть пространство, чтобы стать лучше. Наше отставание велико, но мы соперничаем, возможно, с двумя самыми успешными командами, когда-либо выступавшими в этой лиге. Если судить по двум последним домашним матчам, то это отставание больше, чем должно быть, но это связано с обстоятельствами, а с не с тем, что мы недостаточно стараемся или нам не хватает мастерства".



"Отставание могло бы быть меньше, но у нас порядок со старанием и амбициями. Быть амбициозным — не проблема. Проблема, когда наоборот. Это бы никуда не годилось, если бы до старта сезона мы сказали всем, что откроем ящик с шампанским, если финишируем четвертыми. Однако нам не стыдно, и мы не должны стыдиться. Нам не нужно расстраиваться, потому что в этом нет ничего постыдного. Финишировать в топ-4 — очень тяжело", — цитирует Тухеля Daily Star.