"Сити" отказался от приглашения Погба
"Манчестер Сити" отказался от приглашения в свой клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
В апреле 2018, в преддверии дерби Манчестера, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал знаменитое признание о том, что агент Мино Райола предлагал ему купить Погба.
Спустя четыре года история повторилась. На сей раз Райола предложил "горожанам" забрать его клиента свободным агентом, о чем в эксклюзивном материале сообщает Daily Star.
Однако Гвардиола вновь вежливо отказался от услуг 29-летнего игрока сборной Франции, чей выбор, как ожидается, будет сужен до ПСЖ и "Ювентуса".
24.04.2022 14:00
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Нормальному клубу этот нигга и даром не нужен. 30 лет угольку, а он все еще недотоп
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в Ньюкасл этого топаря - унижать голубую помойку
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Жажрались буржуи не захотели забрать себе чемпиона мира.
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Ну и правильно. Бюджет не резиновый
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