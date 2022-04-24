"Сити" отказался от приглашения Погба

"Манчестер Сити" отказался от приглашения в свой клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В апреле 2018, в преддверии дерби Манчестера, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал знаменитое признание о том, что агент Мино Райола предлагал ему купить Погба.



Спустя четыре года история повторилась. На сей раз Райола предложил "горожанам" забрать его клиента свободным агентом, о чем в эксклюзивном материале сообщает Daily Star.



Однако Гвардиола вновь вежливо отказался от услуг 29-летнего игрока сборной Франции, чей выбор, как ожидается, будет сужен до ПСЖ и "Ювентуса".