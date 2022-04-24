"Сити" отказался от приглашения Погба

Поль Погба "Манчестер Сити" отказался от приглашения в свой клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В апреле 2018, в преддверии дерби Манчестера, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал знаменитое признание о том, что агент Мино Райола предлагал ему купить Погба.

Спустя четыре года история повторилась. На сей раз Райола предложил "горожанам" забрать его клиента свободным агентом, о чем в эксклюзивном материале сообщает Daily Star.

Однако Гвардиола вновь вежливо отказался от услуг 29-летнего игрока сборной Франции, чей выбор, как ожидается, будет сужен до ПСЖ и "Ювентуса".


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба, Райола

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 893

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 24.04.2022 15:08 # fc-oil
    Нормальному клубу этот нигга и даром не нужен. 30 лет угольку, а он все еще недотоп

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  2. vals1702 24.04.2022 14:17 # vals1702
    в Ньюкасл этого топаря - унижать голубую помойку

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  3. hunter022 24.04.2022 14:09 # hunter022
    Жажрались буржуи не захотели забрать себе чемпиона мира.

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  4. best-friend777 24.04.2022 14:02 # best-friend777
    Ну и правильно. Бюджет не резиновый

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