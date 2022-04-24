Дефо по-прежнему уверен, что "Тоттенхэм" будет в топ-4

Экс-нападающий сборной Англии Джермейн Дефо уверен, что "Тоттенхэм" по-прежнему завершит сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "Тоттенхэм" сыграл без голов с "Брентфордом", чем воспользовался "Арсенал", победив 3:1 "Манчестер Юнайтед" и вырвавшись на четвертое место.



Сейчас "шпоры" находятся в двух очках позади своих соседей по Северному Лондону, однако Дефо продолжает верить в Антонио Конте.



"Я по-прежнему чувствую, что "Тоттенхэм", обладая таким тренером и игроками вроде Харри Кейна и Сона, если те вернутся в свою лучшую форму, финиширует в топ-4".



"Конте — это большой фактор. Он победитель. Его история говорит сама за себя".



"Почеттино хотел тренировать молодых игроков, тогда как у Конте любые молодые игроки, которые попадают в команду, должны быть готовы, потому что он лишь хочет побеждать. Поэтому я так уверен", — цитирует Дефо Daily Mail.