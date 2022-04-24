Тен Хаг будет получать меньше четырех других тренеров в Премьер-Лиге

Приступив к работе с "Манчестер Юнайтед", Эрик Тен Хаг станет только пятым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил о подписании с Тен Хагом контракта до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.



По информации Daily Mail, "красные дьяволы" будут платить Эрику относительно скромные 9 миллионов фунтов в год — даже Брендан Роджерс в "Лестере" получает больше (10 млн. фунтов в год).



На вершине рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров в Премьер-Лиге по-прежнему находятся Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (19 млн. фунтов в год), Юрген Клопп из "Ливерпуля" (16 млн. фунтов в год) и Антонио Конте из "Тоттенхэма" (15 млн. фунтов в год).



