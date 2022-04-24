"Сити" поспорит с "Юнайтед" за Райса

"Манчестер Сити" собирается составить конкуренцию своим соседям из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Райс отклонил уже третье предложение "Вест Хэма" о новом контракте.



"Молотобойцы" были готовы повысить зарплату Деклана до 200,000 фунтов в неделю, однако 23-летний англичанин по-прежнему настроен уйти в большой клуб, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи на регулярной основе.



Главным претендентом на Райса принято считать "Юнайтед", который находится на пороге перестройки под началом своего нового рулевого Эрика Тен Хага.



Однако Daily Mail утверждает, что побороться за Деклана собирается и "Сити", который в конце сезона прощается со своим капитаном Фернандиньо.



По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги уже установили контакт с лагерем Райса и попросили держать в курсе любых новостей относительно будущего Деклана.



Сам Райс в идеале предпочел бы вернуться в "Челси", из академии которого он был отчислен в возрасте 14 лет, однако "синие" до сих пор не обрели новых владельцев, поэтому все их трансферные планы находятся на паузе.