Тен Хаг объяснил свой уход из "Аякса"

Тренер Эрик Тен Хаг заявил, что и так сделал одолжение "Аяксу", оставшись на этот сезон.

В минувший четверг Тен Хаг был подтвержден новым рулевым "Манчестер Юнайтед". Эрик приступит к работе в английском клубе, как только завершит сезон в Эредивизии.



По словам Тен Хага, его уход не является сюрпризом для "Аякса". Эрик помышлял об отъезде из Амстердама еще год назад.



"Это и так бонусный год. Кое-что происходило уже прошлым летом, но я хотел еще раз достичь успеха с "Аяксом" и провести зиму в Лиге Чемпионов".



"Когда я брался за работу здесь, то сказал, что "Аякс" должен доказать свой класс в Европе. Мы это сделали. Но сезон еще не закончен", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.