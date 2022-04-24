Тен Хаг объяснил свой уход из "Аякса"

Эрик Тен Хаг Тренер Эрик Тен Хаг заявил, что и так сделал одолжение "Аяксу", оставшись на этот сезон.

В минувший четверг Тен Хаг был подтвержден новым рулевым "Манчестер Юнайтед". Эрик приступит к работе в английском клубе, как только завершит сезон в Эредивизии.

По словам Тен Хага, его уход не является сюрпризом для "Аякса". Эрик помышлял об отъезде из Амстердама еще год назад.

"Это и так бонусный год. Кое-что происходило уже прошлым летом, но я хотел еще раз достичь успеха с "Аяксом" и провести зиму в Лиге Чемпионов".

"Когда я брался за работу здесь, то сказал, что "Аякс" должен доказать свой класс в Европе. Мы это сделали. Но сезон еще не закончен", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1042

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 24.04.2022 11:02 # shakur
    Высокомерно как-то

    (ответить)

  2. ganinilyha 24.04.2022 10:31 # ganinilyha
    "...провести зиму в Лиге Чемпионов".
    Знает, что в скаме ещё не скоро её увидит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: