"Арсенал" готов выложить 50 млн. фунтов за Абрахэма

"Арсенал" готов предложить 50 миллионов фунтов за нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма.

Истекающие контракты Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа и январское расставание с Пьер-Эмериком Обамеянгом подталкивают "Арсенал" к приглашению сразу двух нападающих в летнее трансферное окно.



С переездом на "Эмирейтс" связывают многих нападающих, и очередным именем в этом обширном списке становится Абрахэм, которого "Рома" только прошлым летом купила у "Челси" за 34 млн. фунтов.



"Челси" принадлежит опция обратного выкупа Тэмми по фиксированной цене в 68 млн. фунтов, однако воспользоваться этой опцией можно будет только со следующего года, поэтому "синие" не имеют никаких привилегий в борьбе за игрока грядущим летом.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Арсенал" хотел Абрахэма еще прошлым летом, однако более высокая зарплата, гарантии игрового времени, возможность поработать с Жозе Моуриньо и выступить в Лиге Чемпионов убедили Тэмми выбрать "Рому".



Утверждается, что "Арсенал" будет готов вернуться за 24-летним игроком сборной Англии и предложить "Роме" 50 млн. фунтов, если сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Забивший 15 голов в 33 матчах Серии А Абрахэм счастлив в Риме, однако для него, несомненно, будет привлекательной возможность вернуться в Лондон, где живут его семья и друзья.