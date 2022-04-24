"Арсенал" готов выложить 50 млн. фунтов за Абрахэма

Тэмми Абрахэм "Арсенал" готов предложить 50 миллионов фунтов за нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма.

Истекающие контракты Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа и январское расставание с Пьер-Эмериком Обамеянгом подталкивают "Арсенал" к приглашению сразу двух нападающих в летнее трансферное окно.

С переездом на "Эмирейтс" связывают многих нападающих, и очередным именем в этом обширном списке становится Абрахэм, которого "Рома" только прошлым летом купила у "Челси" за 34 млн. фунтов.

"Челси" принадлежит опция обратного выкупа Тэмми по фиксированной цене в 68 млн. фунтов, однако воспользоваться этой опцией можно будет только со следующего года, поэтому "синие" не имеют никаких привилегий в борьбе за игрока грядущим летом.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Арсенал" хотел Абрахэма еще прошлым летом, однако более высокая зарплата, гарантии игрового времени, возможность поработать с Жозе Моуриньо и выступить в Лиге Чемпионов убедили Тэмми выбрать "Рому".

Утверждается, что "Арсенал" будет готов вернуться за 24-летним игроком сборной Англии и предложить "Роме" 50 млн. фунтов, если сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Забивший 15 голов в 33 матчах Серии А Абрахэм счастлив в Риме, однако для него, несомненно, будет привлекательной возможность вернуться в Лондон, где живут его семья и друзья.


Метки Абрахэм, Арсенал, Рома

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 09:00

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  1. sufferwell 24.04.2022 10:48 # sufferwell
    За 50 его никто не отдаст. Заломят.

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  2. scauzer11 24.04.2022 09:50 # scauzer11
    сто пудов заиграет у ггшек, бывшие челсейцы всегда так поступают)

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  3. ganinilyha 24.04.2022 09:41 # ganinilyha
    15 голов в Серии А превратятся в 8 голов в АПЛ

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  4. ataman 24.04.2022 09:38 # ataman
    Гыыы
    Берите берите)
    Его уровень эти итальянская лига

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  5. chelsea88 24.04.2022 09:34 # chelsea88
    Леол, вот он реальный уровень никчёмного аснла)

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  6. wengerrrro 24.04.2022 09:24 # wengerrrro
    не надо....

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