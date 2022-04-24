Эриксен стал целью для "Юнайтед"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Накануне Эриксен провел очередной блестящий матч, вдохновив "пчел" на ничейный результат в противостоянии с претендующим на место в топ-4 Премьер-Лиги "Тоттенхэмом" (0:0).

Контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в конце сезона, и очевидно, что Кристиан не будет испытывать недостатка в предложениях, учитывая его форму в последние недели.

По информации Daily Star, новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что Эриксен стал бы идеальным приобретением для "красных дьяволов", особенно в статусе свободного агента.

Сообщается, что Тен Хаг оптимистичен относительно шансов "Юнайтед" заманить Кристиана, даже без Лиги Чемпионов. Эрик готов сделать 30-летнего датчанина центральной фигурой той революции, что он собирается устроить на "Олд Траффорд".


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 08:00

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