Эриксен стал целью для "Юнайтед"

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Накануне Эриксен провел очередной блестящий матч, вдохновив "пчел" на ничейный результат в противостоянии с претендующим на место в топ-4 Премьер-Лиги "Тоттенхэмом" (0:0).



Контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в конце сезона, и очевидно, что Кристиан не будет испытывать недостатка в предложениях, учитывая его форму в последние недели.



По информации Daily Star, новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что Эриксен стал бы идеальным приобретением для "красных дьяволов", особенно в статусе свободного агента.



Сообщается, что Тен Хаг оптимистичен относительно шансов "Юнайтед" заманить Кристиана, даже без Лиги Чемпионов. Эрик готов сделать 30-летнего датчанина центральной фигурой той революции, что он собирается устроить на "Олд Траффорд".