Рангник поведал, что Роналду отказался от исполнения пенальти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что нападающий Криштиану Роналду отказался от исполнения пенальти в матче с "Арсеналом".

Накануне на "Эмирейтс" 37-летний Роналду забил свой 100-й за карьеру гол в Премьер-Лиге. Во втором тайме Криштиану мог бы оформить дубль, но вместо него исполнять 11-метровый отправился Бруну Фернандеш, чей удар отразила штанга.



После поражения со счетом 3:1 Рангник поведал, что так решил сам Роналду, у которого на текущей неделе умер новорожденный сын.



"Они двое обсудили это между собой, и затем Криштиану сказал мне, что не чувствовал себя достаточно хорошо. Он не чувствовал, что должен исполнить этот пенальти, и поэтому его взялся исполнять Бруну".



"Связано ли это с трагедией в семье? Я не знаю. Вы должны спросить его".



"Они оба исполняли пенальти и забивали пенальти, так что это решают они двое", — сообщил Рангник talkSPORT.