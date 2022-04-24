34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 24 апреля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — САУТГЕМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" выиграл только один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге (6 ничьих, 5 поражений). "Саутгемптон" пропускал в каждом из 11 последних выездных поединков чемпионата (всего 24 гола). "Чайки" могут похвастать лишь одной победой в девяти встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги (5 ничьих, 3 поражения).



Полузащитник Леандро Троссард, пропустивший выезд к "Манчестер Сити", быстро решил свои проблемы со здоровьем и снова готов играть за "Брайтон", как и Стивен Альсате. Ив Биссума все еще дисквалифицирован.



"Саутгемптон" по-прежнему лишен голкипера Алекса Маккарти, который пропустил уже пять месяцев с травмой задней поверхности бедра.



БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" одержал две победы в двух последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 24 предыдущих на "Терф Мур" (11 ничьих, 11 поражений). "Вулверхэмптон" потерпел три поражения в четырех последних выездных поединках чемпионата — как и в 12 первых таковых в нынешнем сезоне (7 побед, 2 ничьи). "Бордовые" не проигрывают уже в шести встречах с "волками в Премьер-Лиге (3 победы, 3 ничьи).



"Бернли" не может рассчитывать на Бена Ми, Эрика Питерса, Йоханна Берга Гудмундссона и Эшли Вествуда.



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес снова доступен после двухматчевой дисквалификации. Рубен Невеш вне игры с травмой колена. Также лечатся Макс Килмен и Даниэл Поденсе.



ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция



"Челси" проиграл все три последних домашних матча — четыре поражения кряду на "Стэмфорд Бридж" не случались с сентября 1978. "Вест Хэм" не знает побед уже в пяти выездных поединках Премьер-Лиги (1 ничья, 3 поражения). "Синие" уступили лишь однажды в 15 последних домашних встречах с "молотобойцами" в чемпионате (10 побед, 4 ничьи).



Защитник Антонио Рюдигер имеет проблемы с паховой областью и едва ли сыграет за "Челси". Андреас Кристенсен, вынужденно замененный в предыдущем матче, под вопросом. Бен Чилуэлл, Матео Ковачич и Калум Хадсон-Одои команде не помогут.



"Вест Хэм" лишен защитников Курта Зума, Иссы Диопа и Анджело Огбонны.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 18:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" проиграл только один из 25 последних матчей во всех соревнованиях (19 побед, 5 ничьих). "Эвертон" набрал лишь шесть очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — меньше всех в дивизионе. "Красные" потерпели только одно поражение в 25 последних встречах с "ирисками" во всех соревнованиях — 2:0 в прошлом сезоне.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино под вопросом из-за проблем со стопой, но остальные игроки в порядке.



Нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина вновь беспокоит бедро. Также травмированы Донни Ван де Бек, Андре Гомеш, Андрос Таунсенд, Том Дэвис и Натан Паттерсон.