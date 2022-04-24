Гранды Премьер-Лиги интересуются Солером

Полузащитник "Валенсии" и сборной Испании Карлос Солер вызывает интерес со стороны ведущих клубов Премьер-Лиги.

25-летний Солер является воспитанником академии "Валенсии" и всю свою карьеру проводит в родном клубе.



Однако сейчас от контракта Карлоса остается только один полный год, и "Валенсии" пока не удалось существенно продвинуться в переговорах о новой сделке.



"Валенсия" находится в сложной финансовой ситуации и не может допустить, чтобы Солер покинул "Месталью" свободным агентом. Поэтому продажа Карлоса грядущим летом выглядит вполне вероятной.



Как сообщает BBC, действующий контракт Солера предусматривает отступные в 150 миллионов евро (125 млн. фунтов), однако вполне очевидно, что "Валенсия" будет готова довольствоваться гораздо меньшей компенсацией.



Добавим, Солер, которого по стилю игры часто сравнивают с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом, известен как большой фанат Премьер-Лиги.