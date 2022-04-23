Гвардиола: "Ничего не изменилось, нам нужно выиграть все матчи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа 5:1 над "Уотфордом" ничего не меняет в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Сокрушив в субботу аутсайдера, "Сити" увеличил свой отрыв от преследующего "Ливерпуля" до четырех очков.



Однако Гвардиола не придает этому значения и по-прежнему считает, что у "горожан" нет права на ошибку.



"Ничего не изменилось. До нашей победы над "Брайтоном" мы были в двух очках позади, сейчас мы в четырех очках впереди. Матч против "Брайтона" был "финалом". Сегодня был очередной "финал", который мы выиграли. Дальше мы проводим "финал" против "Лидса".



"Ничего не изменилось. Нам нужно выиграть все пять матчей, чтобы стать чемпионами", — сообщил Гвардиола Sky Sports.