Гвардиола "не знает" будущее Жезуса



Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не знает будущее нападающего Габриэля Жезуса.

В преддверии субботнего матча "Сити" против "Уотфорда" появились слухи, что покупка "горожанами" Эрлинга Холанда может подтолкнуть Жезуса к переходу в "Арсенал".



Словно реагируя на это, Габриэль разразился покером против "шершней", однако после победы со счетом 5:1 Гвардиола не смог пообещать, что бразилец останется.



"Я хочу сказать вам кое-что: Габриэль наш игрок. Я не знаю, что произойдет, но он игрок "Манчестер Сити".



"Однако Габриэлю не нужно играть таким образом, как сегодня, и забивать четыре гола, чтобы показать мне, на что он способен. Против "Ливерпуля" в Кубке Англии он имел два явных момента один на один, и он упустил оба, однако он всегда в игре. Габриэль обладает невероятным умением, потому что он всегда думает о команде".



"Он может сделать тысячу миллионов движений и не получить мяч, но он все равно их сделает, потому что это ради других. А когда он проводит такого рода матчи, я чувствую себя счастливейшим человеком в мире, потому что он никогда не выключается. Когда он не играет, то на следующий день тренируется так, словно это его последний день. Его ждет успешная карьера, потому что он обладает невероятно позитивным настроем и думает о команде", — цитирует Гвардиолу The Athletic.