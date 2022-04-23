"Тоттенхэм" устроил себе выходной против "Брентфорда"
"Тоттенхэм" не смог вернуть себе четвертую позицию в Премьер-Лиге, сыграв с "Брентфордом" без голов.
Относительно победы 1:2 над "Уотфордом" в стартовом составе "пчел" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Мадс Бек Серенсен, Мадс Роэрслев, Матиас Йенсен и Саман Годдос.
У "шпор" лишь Райан Сессеньон поменял Серхио Регилона.
В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее, диктуя игру. Ближе всего подопечные Томаса Франка подобрались к голу на 17-й минуте, когда Айвен Тоуни пробил головой в перекладину.
Однако за 45 минут не было нанесено ни одного точного удара. "Тоттенхэм" атаковал совершенно невыразительно.
"Шпоры" так и не проснулись после перерыва, а вот "Брентфорд" продолжил оказывать давление. Однако несколько сейвов Льориса и принявшая на себя удар Тоуни штанга позволили гостям выстоять.
Уже в компенсированное время Харри Кейн пробил рядом со штангой, на табло остались нули.
"Тоттенхэм" внезапно решил устроить себе выходной, за весь матч ни разу не пробив в створ. "Брентфорд" был ближе к победе.
"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.04.2022 21:25
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Соратник Зеленского угрожает убить оппозиционных депутатов
Глава СНБО #Данилов "посоветовал" депутатам Верховной Рады из "Платформы за жизнь и мир" (бывшей ОПЗЖ) уйти из парламента, иначе ВСУ "вынесут их вперед ногами и не факт, что живыми".
Свинодемократия в деле.
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Не посмотрел сегодня Тоттенхэм, да фиг с ним. У Арсенала шансов на 4-ку было больше и они больше заслужили. Конте конечно крут, но сразу из говна и в зону ЛЧ - это уж слишком. Надеюсь всё так и закончится. Ну разве что соглашусь на вариант, если шпоры с Арсеналом пенсов от туда не выпнут.
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В связи с событиями в Беларуси активизировались различные боты и сумасшедшие, дабы посеять смуту среди населения (белорусов, в первую очередь).
В Беларуси происходят массовые жестокие избиения гражданских лиц силовиками. Множество этих преступлений (см. Римский статут, Статья 7) зафиксированы на видео. Из особо зверских можно выделить следующие видеоролики (легко найти в поиске):
— Пару, которая тихо сидит на лавочке у себя во дворе, ОМОНовцы избивают толпой
— Журналистке простреливают ногу
— Задержанных складывают штабелями, как мусор (вы думайте, прежде чем отдавать своих соотечественников на растерзание, может в некоторых странах СНГ задержанных просто подержат в изоляторе несколько суток и отпускают, здесь же совершаются зверские преступления против человечества)
Держите всё это в уме!
Исходя из этих фактов, поддерживать режим Лукашенко могут только:
— Приближенные к власти и силовым структурам (родственники силовиков; родственники членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы и т.д.)
— Люди с садистскими наклонностями и прочими психическими отклонениями - вроде sausage
— Люди с промытыми мозгами - вроде sausage
— Боты и тролли - вроде bushwacka
Их основная задача — сделать так, чтобы как можно меньше людей выходило на улицы, чтобы народ оказался как можно менее сплочённым. Для этого они пытаются посеять в людях сомнения и страх. Определить таких людей легко. Они будут нагло врать, переворачивать факты, и, главное, делать это в огромных масштабах (то есть писать как можно больше и чаще). Это делается для поднятия информационного шума, за которым теряется здравый смысл. Им нужно создать иллюзию, что народ Беларуси в меньшинстве, что его никто не поддерживает, что правда за силовиками, а не за народом.
Часто используемые ботами тезисы:
— «Вышла малая часть населения Беларуси, большинство людей живут нормальной размеренной жизнью и не бузотёрят».
Во-первых, если бы людей было мало, силовики уже расправились бы с ними. Во-вторых, если большинство ПРОТИВ свержения власти, то почему большинство о себе не заявит? Как это было в Украине (см. Антимайдан). Посмотрели бы кого больше, кого меньше.
— «Силовики правы, потому что нарушение закона нужно пресекать любыми методами».
Правда всегда за народом, а не за человеком, который переписал законы под себя.
— «Вам и так хорошо живётся, а вы ведёте страну в пучину хаоса! АСТАНАВИТЕСЬ!» далее выливается куча говна в адрес Украины
"Посмотрите до чего доводят майданы, вы же не хотите как на Украине?", "В потере Крыма и части Донбасса виноват майдан" - типичная риторика российской пропаганды. Этим крайне циничным наглым переворачиванием фактов РФ уже 6 лет пытается навязать всем идею, что Украина потеряла свои территории не в следствии агрессии России, а потому что майдан. За что же тогда санкции на Россию наложили?
— «Кто, если не Батька? Все остальные кандидаты пророссийские и вообще враги народа, один только Батька может удержать суверенитет. Лучше стабильность, чем неизведанное будущее»
То есть по сути ставят перед выбором: или существующий режим, или вообще полный крах. Но это всего лишь примитивная манипуляция из разряда «пики точёные» или «колбасы копчёные». Опять же, в пример приводится Украина, где половина населения «без российского газа ещё в 2014 году замёрзла», а выжившие пухнут от голода без части Донбасса, который «всю Украину кормит». В пример не приводят «Бостонское чаепитие», Францию, Грузию, Голландию, Венгрию, Финляндию.
— «Успокойтесь, расходитесь, вам не победить»
Зачем тогда вообще выходили? Зачем калечились и гибли люди? Всегда помните, за что вы стоите и против кого вы стоите (смотрите видео со зверствами силовиков).
— «Нужен мирный диалог»
Если вдруг ещё остались люди, взывающие к совести силовиков, призывающие к соблюдению каких-то там прав — смотрите ролики.
Кто за всем этим стоит?
Теперь, кому же это выгодно? Важно найти ответ на этот вопрос, так как бототролли любят всё переворачивать вверх дном. «Нет, это вы врёте» — знакомо?)
Кому выгодно свержение диктатора?
Вы верите в версии Лукашенко, что это выгодно Польше, Чехии, Украине, марсианам? Риторический вопрос. Нужно ли это американцам или евросоюзу? Да, им выгодно, чтобы Беларусь развернулась от России в сторону ЕС. Но, прежде всего, это выгодно самим белорусам, поскольку на кону жизнь целых поколений, которые могут прожить в Белорусской НДР во главе с династией Лу Ко Ко (думаете, он не соврал Гордону, что не сделает своего сына приемником?).
А кому выгодна победа таракана?
Победа Лукашенко выгодна прежде всего таким же диктаторам вспоминаем кто ближайший диктатор к Лукашенке
Во-первых, потому что на фоне Лукашенко, который реально чуть ли не карикатурный кровавый тиран из античной истории или антиутопий, — невероятно коварный и злобный по отношению к своему же народу — они (прочие диктаторы) будут выглядеть просто ангелочками. «Какой же наш Пу диктатор? Вон, видели, что в Беларуси Лукашенко творил? А у нас люди могут спокойно протестовать, никто их не задерживает. Ну может бывают частные случаи, которые в принципе везде случаются, но таких зверств никогда не было.» — будут передавать по федеральным каналам.
Во-вторых, людям покажут, к чему приводят протесты. «Вот будете раскачивать лодку — с вами будет то же самое, лишитесь здоровья, может и жизни, и ничего не добьётесь!» — посыл диктаторских СМИ.
Что делать?
Не вступайте с ботами в спор, они будут врать, переворачивать факты, увиливать от ответов и так может продолжаться бесконечно. Боты пишут очень много, это их работа. Не важно, насколько дикие аргументы они приводят и как нагло врут, вся их деятельность нацелена на людей, которые не могут размышлять здраво, которые не вникают в смысл писанины. Человек видит количество претензий и, не вникая в суть, уже на подсознательном уровне начинает сомневаться в своей правоте, наступает растерянность. Будьте бдительны. Информационная война — очень действенный инструмент для манипуляции сознанием, особенно в такой сложный момент. Даже человек с сформировавшимся мировоззрением и устойчивой психикой нахлебавшись постов от троллей и пропагандистских передач по ТВ может усомниться в том, что он делает.
Вместо перепалки с ботом, лучше скинуть под его пост эту статью, чтоб люди не поддавались на провокации.
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мафия=омар=ливерпутин=кеттиперри=главный даун сайта
и он это подтверждает вновь и вновь, не сдает позиции
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Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт.
(ответить)
23.04.2022 22:35 #
liverputin
просто в России уважают власть
(ответить)
23.04.2022 22:37 #
intellect
За что?
(ответить)
23.04.2022 22:40 #
liverputin
честность, справедлиаость, неподкупность
Источник: http://fapl.ru/posts/92754/?c=1
Вызывайте санитаров.
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Полигонкраина это - Большой участок для испытаний различных видов оружия, для боевых учений.
(ответить)
Географичка вызывает ученика к доске.
- Покажи, где находится Япония.
- Я не могу.
- А Монголия?
- Не могу.
- А что можешь показать?
- А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение
(ответить)
Жоржиньо – приоритетная цель для Аллегри в
Источник: http://fapl.ru/posts/92754/?c=1#c7548881
дай Бог, дай БОГ!!!
(ответить)
Пойду делать куни торнадо своей милой и нежной начальнице ))))))))))))
(ответить)
Нет более справедливого и прекрасного президента, чем Александр Григорьевич Лукашенко
(ответить)
не было ли офсайда во время удара джаки?
(ответить)
Уже завтра председатели посадят на страпон маленьких пенсят апххихиихихихихиихихихихихихихиихихихихихихихихихихихихихи
(ответить)
Уже завтра сутулая собачка лумпард отправиться в чш братишки пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи личная сучка Клопп топа братишки пхиихихихиихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи
(ответить)
зеленский говорит что хахли голыми руками танки останавливают
орууууу пххехехехехехехех
(ответить)
Делайте своим любимым начальницам куни торнадо братишки ))))))))))))
(ответить)
Как же потаскуха сверху горит, что она никому не нужна и его все дауном считают, а на комментарии астера что-то отвечают.
(ответить)
Завтра будет очень хороший день.Думаю вы понимаете почему.
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там выше петушастер опять анализирует
как же я оруууу с этой девственницы
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