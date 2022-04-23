"Тоттенхэм" устроил себе выходной против "Брентфорда"

"Тоттенхэм" не смог вернуть себе четвертую позицию в Премьер-Лиге, сыграв с "Брентфордом" без голов.

Относительно победы 1:2 над "Уотфордом" в стартовом составе "пчел" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Мадс Бек Серенсен, Мадс Роэрслев, Матиас Йенсен и Саман Годдос.



У "шпор" лишь Райан Сессеньон поменял Серхио Регилона.



В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее, диктуя игру. Ближе всего подопечные Томаса Франка подобрались к голу на 17-й минуте, когда Айвен Тоуни пробил головой в перекладину.



Однако за 45 минут не было нанесено ни одного точного удара. "Тоттенхэм" атаковал совершенно невыразительно.



"Шпоры" так и не проснулись после перерыва, а вот "Брентфорд" продолжил оказывать давление. Однако несколько сейвов Льориса и принявшая на себя удар Тоуни штанга позволили гостям выстоять.



Уже в компенсированное время Харри Кейн пробил рядом со штангой, на табло остались нули.



"Тоттенхэм" внезапно решил устроить себе выходной, за весь матч ни разу не пробив в створ. "Брентфорд" был ближе к победе.



"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче