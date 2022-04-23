"Тоттенхэм" устроил себе выходной против "Брентфорда"

Уго Льорис "Тоттенхэм" не смог вернуть себе четвертую позицию в Премьер-Лиге, сыграв с "Брентфордом" без голов.

Относительно победы 1:2 над "Уотфордом" в стартовом составе "пчел" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Мадс Бек Серенсен, Мадс Роэрслев, Матиас Йенсен и Саман Годдос.

У "шпор" лишь Райан Сессеньон поменял Серхио Регилона.

В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее, диктуя игру. Ближе всего подопечные Томаса Франка подобрались к голу на 17-й минуте, когда Айвен Тоуни пробил головой в перекладину.

Однако за 45 минут не было нанесено ни одного точного удара. "Тоттенхэм" атаковал совершенно невыразительно.

"Шпоры" так и не проснулись после перерыва, а вот "Брентфорд" продолжил оказывать давление. Однако несколько сейвов Льориса и принявшая на себя удар Тоуни штанга позволили гостям выстоять.

Уже в компенсированное время Харри Кейн пробил рядом со штангой, на табло остались нули.

"Тоттенхэм" внезапно решил устроить себе выходной, за весь матч ни разу не пробив в створ. "Брентфорд" был ближе к победе.

"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 21:25

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Последние комментарии:




  1. max87 23.04.2022 23:01 # max87
    https://www.youtube.com/watch?v=WWX5frOy_f0

    (ответить)

  2. hunter022 23.04.2022 22:58 # hunter022
    Соратник Зеленского угрожает убить оппозиционных депутатов

    Глава СНБО #Данилов "посоветовал" депутатам Верховной Рады из "Платформы за жизнь и мир" (бывшей ОПЗЖ) уйти из парламента, иначе ВСУ "вынесут их вперед ногами и не факт, что живыми".
    Свинодемократия в деле.

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  3. sausage 23.04.2022 22:53 # sausage
    Не посмотрел сегодня Тоттенхэм, да фиг с ним. У Арсенала шансов на 4-ку было больше и они больше заслужили. Конте конечно крут, но сразу из говна и в зону ЛЧ - это уж слишком. Надеюсь всё так и закончится. Ну разве что соглашусь на вариант, если шпоры с Арсеналом пенсов от туда не выпнут.

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  4. sixth-place 23.04.2022 22:52 # sixth-place
    В связи с событиями в Беларуси активизировались различные боты и сумасшедшие, дабы посеять смуту среди населения (белорусов, в первую очередь).

    В Беларуси происходят массовые жестокие избиения гражданских лиц силовиками. Множество этих преступлений (см. Римский статут, Статья 7) зафиксированы на видео. Из особо зверских можно выделить следующие видеоролики (легко найти в поиске):
    — Пару, которая тихо сидит на лавочке у себя во дворе, ОМОНовцы избивают толпой
    — Журналистке простреливают ногу
    — Задержанных складывают штабелями, как мусор (вы думайте, прежде чем отдавать своих соотечественников на растерзание, может в некоторых странах СНГ задержанных просто подержат в изоляторе несколько суток и отпускают, здесь же совершаются зверские преступления против человечества)
    Держите всё это в уме!

    Исходя из этих фактов, поддерживать режим Лукашенко могут только:
    — Приближенные к власти и силовым структурам (родственники силовиков; родственники членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы и т.д.)
    — Люди с садистскими наклонностями и прочими психическими отклонениями - вроде sausage
    — Люди с промытыми мозгами - вроде sausage
    — Боты и тролли - вроде bushwacka

    Их основная задача — сделать так, чтобы как можно меньше людей выходило на улицы, чтобы народ оказался как можно менее сплочённым. Для этого они пытаются посеять в людях сомнения и страх. Определить таких людей легко. Они будут нагло врать, переворачивать факты, и, главное, делать это в огромных масштабах (то есть писать как можно больше и чаще). Это делается для поднятия информационного шума, за которым теряется здравый смысл. Им нужно создать иллюзию, что народ Беларуси в меньшинстве, что его никто не поддерживает, что правда за силовиками, а не за народом.

    Часто используемые ботами тезисы:
    — «Вышла малая часть населения Беларуси, большинство людей живут нормальной размеренной жизнью и не бузотёрят».
    Во-первых, если бы людей было мало, силовики уже расправились бы с ними. Во-вторых, если большинство ПРОТИВ свержения власти, то почему большинство о себе не заявит? Как это было в Украине (см. Антимайдан). Посмотрели бы кого больше, кого меньше.

    — «Силовики правы, потому что нарушение закона нужно пресекать любыми методами».
    Правда всегда за народом, а не за человеком, который переписал законы под себя.

    — «Вам и так хорошо живётся, а вы ведёте страну в пучину хаоса! АСТАНАВИТЕСЬ!» далее выливается куча говна в адрес Украины
    "Посмотрите до чего доводят майданы, вы же не хотите как на Украине?", "В потере Крыма и части Донбасса виноват майдан" - типичная риторика российской пропаганды. Этим крайне циничным наглым переворачиванием фактов РФ уже 6 лет пытается навязать всем идею, что Украина потеряла свои территории не в следствии агрессии России, а потому что майдан. За что же тогда санкции на Россию наложили?

    — «Кто, если не Батька? Все остальные кандидаты пророссийские и вообще враги народа, один только Батька может удержать суверенитет. Лучше стабильность, чем неизведанное будущее»
    То есть по сути ставят перед выбором: или существующий режим, или вообще полный крах. Но это всего лишь примитивная манипуляция из разряда «пики точёные» или «колбасы копчёные». Опять же, в пример приводится Украина, где половина населения «без российского газа ещё в 2014 году замёрзла», а выжившие пухнут от голода без части Донбасса, который «всю Украину кормит». В пример не приводят «Бостонское чаепитие», Францию, Грузию, Голландию, Венгрию, Финляндию.

    — «Успокойтесь, расходитесь, вам не победить»
    Зачем тогда вообще выходили? Зачем калечились и гибли люди? Всегда помните, за что вы стоите и против кого вы стоите (смотрите видео со зверствами силовиков).

    — «Нужен мирный диалог»
    Если вдруг ещё остались люди, взывающие к совести силовиков, призывающие к соблюдению каких-то там прав — смотрите ролики.

    Кто за всем этим стоит?
    Теперь, кому же это выгодно? Важно найти ответ на этот вопрос, так как бототролли любят всё переворачивать вверх дном. «Нет, это вы врёте» — знакомо?)

    Кому выгодно свержение диктатора?
    Вы верите в версии Лукашенко, что это выгодно Польше, Чехии, Украине, марсианам? Риторический вопрос. Нужно ли это американцам или евросоюзу? Да, им выгодно, чтобы Беларусь развернулась от России в сторону ЕС. Но, прежде всего, это выгодно самим белорусам, поскольку на кону жизнь целых поколений, которые могут прожить в Белорусской НДР во главе с династией Лу Ко Ко (думаете, он не соврал Гордону, что не сделает своего сына приемником?).

    А кому выгодна победа таракана?
    Победа Лукашенко выгодна прежде всего таким же диктаторам вспоминаем кто ближайший диктатор к Лукашенке

    Во-первых, потому что на фоне Лукашенко, который реально чуть ли не карикатурный кровавый тиран из античной истории или антиутопий, — невероятно коварный и злобный по отношению к своему же народу — они (прочие диктаторы) будут выглядеть просто ангелочками. «Какой же наш Пу диктатор? Вон, видели, что в Беларуси Лукашенко творил? А у нас люди могут спокойно протестовать, никто их не задерживает. Ну может бывают частные случаи, которые в принципе везде случаются, но таких зверств никогда не было.» — будут передавать по федеральным каналам.

    Во-вторых, людям покажут, к чему приводят протесты. «Вот будете раскачивать лодку — с вами будет то же самое, лишитесь здоровья, может и жизни, и ничего не добьётесь!» — посыл диктаторских СМИ.

    Что делать?
    Не вступайте с ботами в спор, они будут врать, переворачивать факты, увиливать от ответов и так может продолжаться бесконечно. Боты пишут очень много, это их работа. Не важно, насколько дикие аргументы они приводят и как нагло врут, вся их деятельность нацелена на людей, которые не могут размышлять здраво, которые не вникают в смысл писанины. Человек видит количество претензий и, не вникая в суть, уже на подсознательном уровне начинает сомневаться в своей правоте, наступает растерянность. Будьте бдительны. Информационная война — очень действенный инструмент для манипуляции сознанием, особенно в такой сложный момент. Даже человек с сформировавшимся мировоззрением и устойчивой психикой нахлебавшись постов от троллей и пропагандистских передач по ТВ может усомниться в том, что он делает.

    Вместо перепалки с ботом, лучше скинуть под его пост эту статью, чтоб люди не поддавались на провокации.

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  5. thegodfather 23.04.2022 22:52 # thegodfather
    мафия=омар=ливерпутин=кеттиперри=главный даун сайта

    и он это подтверждает вновь и вновь, не сдает позиции

    (ответить)

  6. moneycity 23.04.2022 22:51 # moneycity
    Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт.

    (ответить)

  7. moneycity 23.04.2022 22:45 # moneycity
    23.04.2022 22:35 #
    liverputin

    просто в России уважают власть
    (ответить)

    23.04.2022 22:37 #
    intellect

    За что?
    (ответить)

    23.04.2022 22:40 #
    liverputin

    честность, справедлиаость, неподкупность

    Источник: http://fapl.ru/posts/92754/?c=1

    Вызывайте санитаров.

    (ответить)

  8. v-0987654321 23.04.2022 22:41 # v-0987654321
    Полигонкраина это - Большой участок для испытаний различных видов оружия, для боевых учений.

    (ответить)

  9. intellect 23.04.2022 22:40 # intellect
    Географичка вызывает ученика к доске.
    - Покажи, где находится Япония.
    - Я не могу.
    - А Монголия?
    - Не могу.
    - А что можешь показать?
    - А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение

    (ответить)

  10. thegodfather 23.04.2022 22:37 # thegodfather
    Жоржиньо – приоритетная цель для Аллегри в

    Источник: http://fapl.ru/posts/92754/?c=1#c7548881


    дай Бог, дай БОГ!!!

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  11. roberto-89 23.04.2022 22:37 # roberto-89
    Пойду делать куни торнадо своей милой и нежной начальнице ))))))))))))

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  12. sixth-place 23.04.2022 22:36 # sixth-place
    Нет более справедливого и прекрасного президента, чем Александр Григорьевич Лукашенко

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  13. chlesea88 23.04.2022 22:35 # chlesea88
    не было ли офсайда во время удара джаки?

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  14. roberto-89 23.04.2022 22:31 # roberto-89
    Уже завтра председатели посадят на страпон маленьких пенсят апххихиихихихихиихихихихихихихиихихихихихихихихихихихихихи

    (ответить)

  15. roberto-89 23.04.2022 22:22 # roberto-89
    Уже завтра сутулая собачка лумпард отправиться в чш братишки пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи личная сучка Клопп топа братишки пхиихихихиихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи

    (ответить)

  16. liverputin 23.04.2022 22:22 # liverputin
    зеленский говорит что хахли голыми руками танки останавливают
    орууууу пххехехехехехехех

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  17. roberto-89 23.04.2022 22:20 # roberto-89
    Делайте своим любимым начальницам куни торнадо братишки ))))))))))))

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  18. moneycity 23.04.2022 22:19 # moneycity
    Как же потаскуха сверху горит, что она никому не нужна и его все дауном считают, а на комментарии астера что-то отвечают.

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  19. jirrort 23.04.2022 22:19 # jirrort
    Завтра будет очень хороший день.Думаю вы понимаете почему.

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  20. liverputin 23.04.2022 22:17 # liverputin
    там выше петушастер опять анализирует
    как же я оруууу с этой девственницы

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