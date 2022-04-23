Артета — о голе Джаки МЮ: "Я мечтал об этом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета порадовался за своего полузащитника Гранита Джаку, отметившегося голом против "Манчестер Юнайтед".
Именно Джака своим голом с дистанции за 20 минут до конца похоронил интригу в субботнем матче на "Эмирейтс" и позволил "канонирам" победить со счетом 3:1.
В своем недавнем интервью Гранит рассказывал, насколько у него непростые отношения с фанатами "Арсенала" и насколько он был близок к уходу, поэтому Артета рад, что его подопечный смог доказать свое небезразличное отношение к клубу.
"Я мечтал об этом, потому что он заслуживает этого".
"Если какой-нибудь фанат проведет наедине с Гранитом 5-10 минут, да хотя бы две минуты, он поймет, что из себя Гранит представляет как человек, как профессионал и как сильно он печется о клубе".
"Думаю, это был феноменальный матч для фанатов, для нас же это больше походило на американские горки. Мы хотели очень резво начать матч, мы хотели доминировать, создавать им проблемы и быть нацеленными на ворота, и нам это удалось", — цитирует Артету Sky Sports.
23.04.2022 21:00
Просмотров: 351
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: