Артета — о голе Джаки МЮ: "Я мечтал об этом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета порадовался за своего полузащитника Гранита Джаку, отметившегося голом против "Манчестер Юнайтед".

Именно Джака своим голом с дистанции за 20 минут до конца похоронил интригу в субботнем матче на "Эмирейтс" и позволил "канонирам" победить со счетом 3:1.



В своем недавнем интервью Гранит рассказывал, насколько у него непростые отношения с фанатами "Арсенала" и насколько он был близок к уходу, поэтому Артета рад, что его подопечный смог доказать свое небезразличное отношение к клубу.



"Я мечтал об этом, потому что он заслуживает этого".



"Если какой-нибудь фанат проведет наедине с Гранитом 5-10 минут, да хотя бы две минуты, он поймет, что из себя Гранит представляет как человек, как профессионал и как сильно он печется о клубе".



"Думаю, это был феноменальный матч для фанатов, для нас же это больше походило на американские горки. Мы хотели очень резво начать матч, мы хотели доминировать, создавать им проблемы и быть нацеленными на ворота, и нам это удалось", — цитирует Артету Sky Sports.