Скоулз рассказал об атмосфере в раздевалке "Юнайтед"

Манчестер Юнайтед Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился своим "инсайдом" из раздевалки "красных дьяволов".

Уступив "Ливерпулю" в минувший вторник (4:0), в субботу "Юнайтед" был бит "Арсеналом (3:1). Два этих поражения практически лишили "дьяволов" шансов завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

По словам Скоулза, сейчас в раздевалке команды Ральфа Рангника царит удручающая атмосфера, о чем ему проболтался вингер "Юнайтед" Джесси Лингард.

"Это абсолютный беспорядок. Их раздевалка — это катастрофа".

"На днях я коротко побеседовал с Джесси. Уверен, он не против, если я об этом скажу. Он сказал мне: "Атмосфера в раздевалке — просто катастрофа", — поведал Скоулз DAZN.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. eugeneunited 23.04.2022 20:59 # eugeneunited
    Если это бородатое дерьмо не только не изгоняют из состава, но дают повязку, то не стоит удивляться тому, что оно, уверившись в лидерском статусе, полезет кроме всей прочей лажи обосрать и пенальти. Немецкий пассажир - огромная ошибка

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  2. gerrard08 23.04.2022 20:56 # gerrard08
    Рыжая крыса, нет бы сплотить, подбодрить, только как гиена сливает своих.

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  3. true-manc 23.04.2022 20:32 # true-manc
    пахнет какулями в раздевалке юнайтед

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  4. akado 23.04.2022 20:28 # akado
    МЮ на восьмом могут спокойно закончить.

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  5. bangladesh 23.04.2022 20:22 # bangladesh
    ппц сдал пацана рыжий)) ору

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