Скоулз рассказал об атмосфере в раздевалке "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился своим "инсайдом" из раздевалки "красных дьяволов".

Уступив "Ливерпулю" в минувший вторник (4:0), в субботу "Юнайтед" был бит "Арсеналом (3:1). Два этих поражения практически лишили "дьяволов" шансов завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



По словам Скоулза, сейчас в раздевалке команды Ральфа Рангника царит удручающая атмосфера, о чем ему проболтался вингер "Юнайтед" Джесси Лингард.



"Это абсолютный беспорядок. Их раздевалка — это катастрофа".



"На днях я коротко побеседовал с Джесси. Уверен, он не против, если я об этом скажу. Он сказал мне: "Атмосфера в раздевалке — просто катастрофа", — поведал Скоулз DAZN.