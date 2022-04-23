Скоулз рассказал об атмосфере в раздевалке "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился своим "инсайдом" из раздевалки "красных дьяволов".
Уступив "Ливерпулю" в минувший вторник (4:0), в субботу "Юнайтед" был бит "Арсеналом (3:1). Два этих поражения практически лишили "дьяволов" шансов завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
По словам Скоулза, сейчас в раздевалке команды Ральфа Рангника царит удручающая атмосфера, о чем ему проболтался вингер "Юнайтед" Джесси Лингард.
"Это абсолютный беспорядок. Их раздевалка — это катастрофа".
"На днях я коротко побеседовал с Джесси. Уверен, он не против, если я об этом скажу. Он сказал мне: "Атмосфера в раздевалке — просто катастрофа", — поведал Скоулз DAZN.
23.04.2022 20:00
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Последние комментарии:
Если это бородатое дерьмо не только не изгоняют из состава, но дают повязку, то не стоит удивляться тому, что оно, уверившись в лидерском статусе, полезет кроме всей прочей лажи обосрать и пенальти. Немецкий пассажир - огромная ошибка
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Рыжая крыса, нет бы сплотить, подбодрить, только как гиена сливает своих.
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пахнет какулями в раздевалке юнайтед
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МЮ на восьмом могут спокойно закончить.
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ппц сдал пацана рыжий)) ору
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