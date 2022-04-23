"Сити" сокрушил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса

Покер Габриэля Жезуса позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Уотфорд" со счетом 5:1 и развить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.

По сравнению с победой 3:0 над "Брайтоном" в среду в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



В старте у "шершней" относительно предыдущего матча появились Джереми Нгакиа, Том Клеверли и Джошуа Кинг.



Оборона "Уотфорда" дала сбой уже на четвертой минуте, когда Жоау Канселу выполнил подачу с правого фланга на дальний край штрафной, а принявший мяч Зинченко прострелил на линию вратарской под удар Жезуса — 1:0.



"Сити" продолжил нагнетать давление и в середине тайма закономерно удвоил счет. Кевин Де Брюйне выполнил классную навесную подачу к дальней штанге, где головой пробил Жезус — 2:0.



Однако на 28-й минуте гости неожиданно отыграли один гол. Хассан Камара ворвался в штрафную по левому краю и через руки Эдерсона поразил дальний угол ворот — 2:1.



Хозяева словно не заметили этой пощечины, продолжив оказывать давление, и на 34-й минуте Родри восстановил комфортную разницу в счете. Испанец грудью опустил мяч в ноги после передачи Жезуса, а затем нанес дальний удар с подъема — 3:1.



В остатке тайма Стерлинг упустил пару моментов, но вскоре после перерыва разница в счете все-таки стала крупной. Это Жезус реализовал пенальти, который сам и заработал — 4:1.



А уже на 53-й минуте Габриэль оформил покер. Бразилец сыграл в стенку с Де Брюйне и после ответного паса пробил из пределов штрафной — 5:1.



Вскоре темп игры снизился — обеим командам уже все было ясно. Однако "Сити" продолжал контролировать игру в остатке матча и почти ничего не позволял сопернику — лишь вышедший на замену Жоао Педро мог забить второй гол своей команды, но промахнулся.



"Сити" одержал убедительную победу при почти односторонней игре. "Уотфорд" совершил несколько опасных вылазок и даже забил гол, но в целом превосходство "горожан" не вызывало никаких вопросов.



"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче