"Сити" сокрушил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса

Габриэль Жезус Покер Габриэля Жезуса позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Уотфорд" со счетом 5:1 и развить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.

По сравнению с победой 3:0 над "Брайтоном" в среду в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

В старте у "шершней" относительно предыдущего матча появились Джереми Нгакиа, Том Клеверли и Джошуа Кинг.

Оборона "Уотфорда" дала сбой уже на четвертой минуте, когда Жоау Канселу выполнил подачу с правого фланга на дальний край штрафной, а принявший мяч Зинченко прострелил на линию вратарской под удар Жезуса — 1:0.

"Сити" продолжил нагнетать давление и в середине тайма закономерно удвоил счет. Кевин Де Брюйне выполнил классную навесную подачу к дальней штанге, где головой пробил Жезус — 2:0.

Однако на 28-й минуте гости неожиданно отыграли один гол. Хассан Камара ворвался в штрафную по левому краю и через руки Эдерсона поразил дальний угол ворот — 2:1.

Хозяева словно не заметили этой пощечины, продолжив оказывать давление, и на 34-й минуте Родри восстановил комфортную разницу в счете. Испанец грудью опустил мяч в ноги после передачи Жезуса, а затем нанес дальний удар с подъема — 3:1.

В остатке тайма Стерлинг упустил пару моментов, но вскоре после перерыва разница в счете все-таки стала крупной. Это Жезус реализовал пенальти, который сам и заработал — 4:1.

А уже на 53-й минуте Габриэль оформил покер. Бразилец сыграл в стенку с Де Брюйне и после ответного паса пробил из пределов штрафной — 5:1.

Вскоре темп игры снизился — обеим командам уже все было ясно. Однако "Сити" продолжал контролировать игру в остатке матча и почти ничего не позволял сопернику — лишь вышедший на замену Жоао Педро мог забить второй гол своей команды, но промахнулся.

"Сити" одержал убедительную победу при почти односторонней игре. "Уотфорд" совершил несколько опасных вылазок и даже забил гол, но в целом превосходство "горожан" не вызывало никаких вопросов.

"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. englandonelove 23.04.2022 19:44 # englandonelove
    При контратаке заходим в русские села - младенцев сжигаем заживо, детей режем , женщин убиваем , бабушек вешаем на фонарном столбе )))

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  2. roberto-89 23.04.2022 19:43 # roberto-89
    Стивен джеррард обоссыт сытей братишки ))))))))

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  3. jirrort 23.04.2022 19:41 # jirrort
    Метеорит + Энфилд = Любовь

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  4. fowler9 23.04.2022 19:37 # fowler9
    Зачем красть унитаз, когда есть наркот ?

    (ответить)

  5. thegodfather 23.04.2022 19:34 # thegodfather
    украсть унитаз и умереть

    Источник: http://fapl.ru/posts/92751/?c=1#c7548785

    (ответить)

  6. thegodfather 23.04.2022 19:33 # thegodfather
    23.04.2022 19:28 #
    felix-the-cat

    а твоя мамаша ко мне на член ухехехехехех чекай
    (ответить)

    23.04.2022 19:29 #
    v-0987654321

    к нам на член уехехехе

    Источник: http://fapl.ru/posts/92751/?c=1



    просто оставлю это здесь

    (ответить)

  7. intellect 23.04.2022 19:33 # intellect
    Территория, на которой стоит заботиться о «правах русскоязычных» – это сама Россия.
    Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Где процветает бедность и человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько – что он едут к нам, едут на войну, чтобы украсть хоть что-то, что напоминает нормальную человеческую жизнь. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть.

    (ответить)

  8. bushwacka 23.04.2022 19:32 # bushwacka
    Spers.. na zywo

    (ответить)

  9. jirrort 23.04.2022 19:27 # jirrort
    Короче чекайте :

    Зинаида Пиздановна в псж
    Пакетинка в баварию
    Нагельсман в мю зимой,когда лысого шарлатана вышвырнут.

    (ответить)

  10. takernotagiver 23.04.2022 19:25 # takernotagiver
    Да начнется казнь петушар Брентфордом

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  11. mancityman 23.04.2022 19:24 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  12. thegodfather 23.04.2022 19:23 # thegodfather
    у лузеркуйни полный рот ссанины)))))0

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  13. v-0987654321 23.04.2022 19:21 # v-0987654321
    как красиво когда горят наши жеппонюхи

    пенсы всё время всю дорогу опущены нами

    YNWA

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  14. pozitiv4ik 23.04.2022 19:20 # pozitiv4ik
    вагиф ты клоун

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  15. jirrort 23.04.2022 19:17 # jirrort
    Завтра Пикфорд снова сломает какого-нибудь зеропука,а старина ЛЭМПС по старой памяти помочится на свою немецкую сучку,а в конце прилюдно пошлёт её накуй.Потом обновленный Ньюкасл попытается отобрать очки у физрука,чтобы доказать всему миру что они собираются стать большой силой в Англии. Затем настанет очередь ДОНА продырявить портовое очко клоппа и показать ему тренерский мастер-класс.Ну а контрольный выстрел произведет слиппи джи 10 мая на вилла парке,сделав свой родной клуб главным посмешищем на ближайшие лет 50.

    (ответить)

  16. liverputin 23.04.2022 19:15 # liverputin
    Слава России!
    Владимир Владимирович будущий владыка мира!
    В его честь воздвигнут пирамиды

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  17. liverpo0ol 23.04.2022 19:14 # liverpo0ol
    Z - is for Zebra

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  18. liverputin 23.04.2022 19:08 # liverputin
    К О Р О Л И

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  19. xah 23.04.2022 19:08 # xah
    Администраторы должны банить юзеров из России которые используют символику, обозначения изображения связанные с английской премьер лигой !

    АПЛ в России запрещен к показу !

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  20. true-manc 23.04.2022 19:05 # true-manc
    1 Манчестер Сити 33 80
    2 Ливерпуль 32 76

    Источник: http://fapl.ru/p

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

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