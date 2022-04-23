"Сити" сокрушил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса
Покер Габриэля Жезуса позволил "Манчестер Сити" сокрушить "Уотфорд" со счетом 5:1 и развить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.
По сравнению с победой 3:0 над "Брайтоном" в среду в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.
В старте у "шершней" относительно предыдущего матча появились Джереми Нгакиа, Том Клеверли и Джошуа Кинг.
Оборона "Уотфорда" дала сбой уже на четвертой минуте, когда Жоау Канселу выполнил подачу с правого фланга на дальний край штрафной, а принявший мяч Зинченко прострелил на линию вратарской под удар Жезуса — 1:0.
"Сити" продолжил нагнетать давление и в середине тайма закономерно удвоил счет. Кевин Де Брюйне выполнил классную навесную подачу к дальней штанге, где головой пробил Жезус — 2:0.
Однако на 28-й минуте гости неожиданно отыграли один гол. Хассан Камара ворвался в штрафную по левому краю и через руки Эдерсона поразил дальний угол ворот — 2:1.
Хозяева словно не заметили этой пощечины, продолжив оказывать давление, и на 34-й минуте Родри восстановил комфортную разницу в счете. Испанец грудью опустил мяч в ноги после передачи Жезуса, а затем нанес дальний удар с подъема — 3:1.
В остатке тайма Стерлинг упустил пару моментов, но вскоре после перерыва разница в счете все-таки стала крупной. Это Жезус реализовал пенальти, который сам и заработал — 4:1.
А уже на 53-й минуте Габриэль оформил покер. Бразилец сыграл в стенку с Де Брюйне и после ответного паса пробил из пределов штрафной — 5:1.
Вскоре темп игры снизился — обеим командам уже все было ясно. Однако "Сити" продолжал контролировать игру в остатке матча и почти ничего не позволял сопернику — лишь вышедший на замену Жоао Педро мог забить второй гол своей команды, но промахнулся.
"Сити" одержал убедительную победу при почти односторонней игре. "Уотфорд" совершил несколько опасных вылазок и даже забил гол, но в целом превосходство "горожан" не вызывало никаких вопросов.
"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче
23.04.2022 19:00
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Последние комментарии:
При контратаке заходим в русские села - младенцев сжигаем заживо, детей режем , женщин убиваем , бабушек вешаем на фонарном столбе )))
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Стивен джеррард обоссыт сытей братишки ))))))))
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Метеорит + Энфилд = Любовь
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Зачем красть унитаз, когда есть наркот ?
(ответить)
украсть унитаз и умереть
Источник: http://fapl.ru/posts/92751/?c=1#c7548785
(ответить)
23.04.2022 19:28 #
felix-the-cat
а твоя мамаша ко мне на член ухехехехехех чекай
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23.04.2022 19:29 #
v-0987654321
к нам на член уехехехе
Источник: http://fapl.ru/posts/92751/?c=1
просто оставлю это здесь
(ответить)
Территория, на которой стоит заботиться о «правах русскоязычных» – это сама Россия.
Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Где процветает бедность и человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько – что он едут к нам, едут на войну, чтобы украсть хоть что-то, что напоминает нормальную человеческую жизнь. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть.
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Spers.. na zywo
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Короче чекайте :
Зинаида Пиздановна в псж
Пакетинка в баварию
Нагельсман в мю зимой,когда лысого шарлатана вышвырнут.
(ответить)
Да начнется казнь петушар Брентфордом
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КОРОЛИ!!!
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у лузеркуйни полный рот ссанины)))))0
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как красиво когда горят наши жеппонюхи
пенсы всё время всю дорогу опущены нами
YNWA
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вагиф ты клоун
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Завтра Пикфорд снова сломает какого-нибудь зеропука,а старина ЛЭМПС по старой памяти помочится на свою немецкую сучку,а в конце прилюдно пошлёт её накуй.Потом обновленный Ньюкасл попытается отобрать очки у физрука,чтобы доказать всему миру что они собираются стать большой силой в Англии. Затем настанет очередь ДОНА продырявить портовое очко клоппа и показать ему тренерский мастер-класс.Ну а контрольный выстрел произведет слиппи джи 10 мая на вилла парке,сделав свой родной клуб главным посмешищем на ближайшие лет 50.
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Слава России!
Владимир Владимирович будущий владыка мира!
В его честь воздвигнут пирамиды
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Z - is for Zebra
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К О Р О Л И
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Администраторы должны банить юзеров из России которые используют символику, обозначения изображения связанные с английской премьер лигой !
АПЛ в России запрещен к показу !
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1 Манчестер Сити 33 80
2 Ливерпуль 32 76
Источник: http://fapl.ru/p
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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