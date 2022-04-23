Рангник признал поражение в борьбе за четвертое место

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал поражение в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Уступив "Арсеналу" со счетом 3:1 в субботу, "Юнайтед" оказался в шести очках от четвертого места. Отыграть это отставание в четырех оставшихся матчах Рангник уже не надеется.



"На мой взгляд, еще до матча вероятность этого была не очень велика, но после сегодняшнего результата мы лишились шансов, да", — цитирует Рангника BBC.



Также Ральф прокомментировал непосредственно игру, посетовав на работу рефери и системы VAR.



"Сегодня было лучше, чем во вторник, мы прибавили и должны были забивать больше голов. Мы отреагировали на неудачное начало и создали ряд моментов. Мы пробили в крестовину и дважды в штангу. У нас было достаточно моментов для более приятного результата".



"С чем у нас не было порядка, так это с оборонительными действиями вокруг и внутри своей штрафной. Эта проблема с нами весь сезон. Мы должны обороняться лучше. Третий гол был забит из явного офсайда, и я не понимаю, почему VAR не вмешалась".



"Игроки очень расстроены и разочарованы. Реализуй мы пенальти, это изменило бы всю игру, но мы этого не сделали".



"Мы пробили в штангу, а также было еще одно решение — мы думаем, что гол Криштиану был забит не из офсайда. Три решения VAR оказались против нас — еще была ига рукой в штрафной".



"Нам остается смириться с этим. Мы улучшили свою игру, но результат все равно расстраивает", — добавил Рангник.