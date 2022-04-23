Погба все еще надеется сыграть за МЮ до конца сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался смириться с тем, что этот сезон для него завершен.

Погба был вынужденно заменен в самом начале матча против "Ливерпуля" в минувший вторник, получив травму икроножной мышцы.



В преддверии субботнего выезда к "Арсеналу" наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что Поль едва ли вернется до окончания сезона, однако 29-летний француз не теряет надежду снова примерить футболку "красных дьяволов", несмотря на вероятный уход из клуба летом.



"Абсолютно опустошен тем, что не могу помочь команде в сегодняшнем мате. Я буду трудиться еще упорнее, чтобы вернуться сильнее и, надеюсь, до окончания сезона".



"Это еще не конец. Спасибо за вашу поддержку. "Юнайтед" выстоит!" — написал Погба в твиттере.