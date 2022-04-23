"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место
"Арсенал" одержал домашнюю победу 3:1 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.
Эдди Нкетиа сохранил место в стартовом составе "канониров" после победы 2:4 над "Челси", а вот Роб Холдинг был заменен на Седрика Соареша.
В старт "красных дьяволов" после трагедии в семье вернулся Криштиану Роналду. Также с первых минут появились Рафаэль Варан, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо.
Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет. При бездействии обороны "Юнайтед" Букайо Сака принял мяч на правом краю штрафной и нанес обводящий удар. Давид Де Хеа спас свою команду, однако Нуну Тавареш сыграл на добивании на дальней штанге — 1:0.
Гости ответили на шестой минуте, когда Энтони Эланга ворвался в чужую штрафную по правому краю и пробил, однако Аарон Рамсдейл отвел угрозу от своих ворот.
"Юнайтед" выдал хороший отрезок после пропущенного гола и на 11-й минуте имел еще один момент. Рамсдейл ошибся со вводом мяча в игру, и Бруну Фернандеш тут же был выведен на удар, однако португалец даже не попал в створ с подступов к штрафной.
На 15-й минуте Тавареш во второй раз упустил Элангу, который с португальцем на плече ворвался в штрафную и упал, не успев пробить. Рефери и система VAR решили не вмешиваться.
На 24-й минуте Диогу Далот отметился попаданием в перекладину. Это заставило "Арсенал" активизироваться, и спустя всего минуту Нкетиа имел отличный момент, но пробил прямо в Де Хеа из пределов штрафной.
Прошло еще две минуты, и Сака, сыграв в стенку с Мартином Эдегором, сделал короткий пас к 11-метровой отметке на Нкетиа, который подработал мяч и не оставил Де Хеа ни шанса. Радость "канониров" была прервана системой VAR, которая обнаружила офсайд у Эдди, но она же обнаружила фол на Букайо, который сам и реализовал назначенный пенальти — 2:0.
Правда, почти сразу "дьяволы" отыграли один гол. Неманья Матич забросил мяч к линии вратарской, а Роналду оттеснил защитника и пробил в касание — 2:1.
В остатке первого тайма хозяева смотрелись предпочтительнее, создав несколько хороших моментов, включая отраженные Де Хеа дальние удары Мохамеда Эльнени и Эдегора. Рамсдейлу тоже пришлось совершить один сейв, когда ближний угол пытался поразить Теллес.
Вскоре после начала второго тайма рефери назначил пенальти в ворота "Арсенала" за попадание мяча в руку Тавареша, однако удар Фернандеша с 11-метровой отметки пришелся в основание штанги.
Вскоре Роналду поразил ворота Рамсдейла, однако угодил в офсайд, а затем Аарон кончиками пальцев перевел удар Далота в штангу.
"Юнайтед" наседал, но своими шансами не воспользовался и поплатился за это на 70-й минуте, когда Гранит Джака неотразимо пробил метров с 25 — 3:1.
На этом игра практически закончилась. Гости испытывали разочарование, от чего принялись грубить. Опасные моменты возникать перестали.
Игра обеих команд изобиловала ошибками в обороне. При таком обилии моментов исход мог быть любым, однако "Арсенал" проявил большее стремление к победе.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
23.04.2022 16:25
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Последние комментарии:
если бы джеррард руководил виллой с начала сезона, боюсь вилла вылетела бы уже)
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С 20 на 10 позицию. Хоу просто волшебник
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Ньюкасл 2-0!!!!
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Ньюкасл чемпионы братишки )))))))))
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А некоторые недалекие здесь ставили на его вылет)
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Ньюкасл. Первый пошел)
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Что же пусть будет 3-3 вперёд уотфорд пхехехеххехехехехехехехехехехехех
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Де Брюйне надо уже убирать, а то травмируется
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
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Женщине из Тульской области дали 48к рублей штрафа за то, что она сорвала бумажные «Z», наклеенные на окна детского сада
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ору)))
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Ухехеххехехехехехехехххеехехехех
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Че у лузеркуя с е6алом!?
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русня какие то пидарасы, даже на Пасху на 1 день не могли перестать быть пидорасами
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манки такие же немощные, как Украина
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ору)))
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