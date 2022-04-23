"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место

"Арсенал" одержал домашнюю победу 3:1 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Эдди Нкетиа сохранил место в стартовом составе "канониров" после победы 2:4 над "Челси", а вот Роб Холдинг был заменен на Седрика Соареша.



В старт "красных дьяволов" после трагедии в семье вернулся Криштиану Роналду. Также с первых минут появились Рафаэль Варан, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо.



Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет. При бездействии обороны "Юнайтед" Букайо Сака принял мяч на правом краю штрафной и нанес обводящий удар. Давид Де Хеа спас свою команду, однако Нуну Тавареш сыграл на добивании на дальней штанге — 1:0.



Гости ответили на шестой минуте, когда Энтони Эланга ворвался в чужую штрафную по правому краю и пробил, однако Аарон Рамсдейл отвел угрозу от своих ворот.



"Юнайтед" выдал хороший отрезок после пропущенного гола и на 11-й минуте имел еще один момент. Рамсдейл ошибся со вводом мяча в игру, и Бруну Фернандеш тут же был выведен на удар, однако португалец даже не попал в створ с подступов к штрафной.



На 15-й минуте Тавареш во второй раз упустил Элангу, который с португальцем на плече ворвался в штрафную и упал, не успев пробить. Рефери и система VAR решили не вмешиваться.



На 24-й минуте Диогу Далот отметился попаданием в перекладину. Это заставило "Арсенал" активизироваться, и спустя всего минуту Нкетиа имел отличный момент, но пробил прямо в Де Хеа из пределов штрафной.



Прошло еще две минуты, и Сака, сыграв в стенку с Мартином Эдегором, сделал короткий пас к 11-метровой отметке на Нкетиа, который подработал мяч и не оставил Де Хеа ни шанса. Радость "канониров" была прервана системой VAR, которая обнаружила офсайд у Эдди, но она же обнаружила фол на Букайо, который сам и реализовал назначенный пенальти — 2:0.



Правда, почти сразу "дьяволы" отыграли один гол. Неманья Матич забросил мяч к линии вратарской, а Роналду оттеснил защитника и пробил в касание — 2:1.



В остатке первого тайма хозяева смотрелись предпочтительнее, создав несколько хороших моментов, включая отраженные Де Хеа дальние удары Мохамеда Эльнени и Эдегора. Рамсдейлу тоже пришлось совершить один сейв, когда ближний угол пытался поразить Теллес.



Вскоре после начала второго тайма рефери назначил пенальти в ворота "Арсенала" за попадание мяча в руку Тавареша, однако удар Фернандеша с 11-метровой отметки пришелся в основание штанги.



Вскоре Роналду поразил ворота Рамсдейла, однако угодил в офсайд, а затем Аарон кончиками пальцев перевел удар Далота в штангу.



"Юнайтед" наседал, но своими шансами не воспользовался и поплатился за это на 70-й минуте, когда Гранит Джака неотразимо пробил метров с 25 — 3:1.



На этом игра практически закончилась. Гости испытывали разочарование, от чего принялись грубить. Опасные моменты возникать перестали.



Игра обеих команд изобиловала ошибками в обороне. При таком обилии моментов исход мог быть любым, однако "Арсенал" проявил большее стремление к победе.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче