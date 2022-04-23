"Арсенал" победил "Юнайтед" и поднялся на четвертое место

Гранит Джака "Арсенал" одержал домашнюю победу 3:1 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Эдди Нкетиа сохранил место в стартовом составе "канониров" после победы 2:4 над "Челси", а вот Роб Холдинг был заменен на Седрика Соареша.

В старт "красных дьяволов" после трагедии в семье вернулся Криштиану Роналду. Также с первых минут появились Рафаэль Варан, Алекс Теллес, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо.

Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет. При бездействии обороны "Юнайтед" Букайо Сака принял мяч на правом краю штрафной и нанес обводящий удар. Давид Де Хеа спас свою команду, однако Нуну Тавареш сыграл на добивании на дальней штанге — 1:0.

Гости ответили на шестой минуте, когда Энтони Эланга ворвался в чужую штрафную по правому краю и пробил, однако Аарон Рамсдейл отвел угрозу от своих ворот.

"Юнайтед" выдал хороший отрезок после пропущенного гола и на 11-й минуте имел еще один момент. Рамсдейл ошибся со вводом мяча в игру, и Бруну Фернандеш тут же был выведен на удар, однако португалец даже не попал в створ с подступов к штрафной.

На 15-й минуте Тавареш во второй раз упустил Элангу, который с португальцем на плече ворвался в штрафную и упал, не успев пробить. Рефери и система VAR решили не вмешиваться.

На 24-й минуте Диогу Далот отметился попаданием в перекладину. Это заставило "Арсенал" активизироваться, и спустя всего минуту Нкетиа имел отличный момент, но пробил прямо в Де Хеа из пределов штрафной.

Прошло еще две минуты, и Сака, сыграв в стенку с Мартином Эдегором, сделал короткий пас к 11-метровой отметке на Нкетиа, который подработал мяч и не оставил Де Хеа ни шанса. Радость "канониров" была прервана системой VAR, которая обнаружила офсайд у Эдди, но она же обнаружила фол на Букайо, который сам и реализовал назначенный пенальти — 2:0.

Правда, почти сразу "дьяволы" отыграли один гол. Неманья Матич забросил мяч к линии вратарской, а Роналду оттеснил защитника и пробил в касание — 2:1.

В остатке первого тайма хозяева смотрелись предпочтительнее, создав несколько хороших моментов, включая отраженные Де Хеа дальние удары Мохамеда Эльнени и Эдегора. Рамсдейлу тоже пришлось совершить один сейв, когда ближний угол пытался поразить Теллес.

Вскоре после начала второго тайма рефери назначил пенальти в ворота "Арсенала" за попадание мяча в руку Тавареша, однако удар Фернандеша с 11-метровой отметки пришелся в основание штанги.

Вскоре Роналду поразил ворота Рамсдейла, однако угодил в офсайд, а затем Аарон кончиками пальцев перевел удар Далота в штангу.

"Юнайтед" наседал, но своими шансами не воспользовался и поплатился за это на 70-й минуте, когда Гранит Джака неотразимо пробил метров с 25 — 3:1.

На этом игра практически закончилась. Гости испытывали разочарование, от чего принялись грубить. Опасные моменты возникать перестали.

Игра обеих команд изобиловала ошибками в обороне. При таком обилии моментов исход мог быть любым, однако "Арсенал" проявил большее стремление к победе.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 16:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 23.04.2022 17:51 # thegodfather
    если бы джеррард руководил виллой с начала сезона, боюсь вилла вылетела бы уже)

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  2. takernotagiver 23.04.2022 17:50 # takernotagiver
    С 20 на 10 позицию. Хоу просто волшебник

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  3. takernotagiver 23.04.2022 17:46 # takernotagiver
    Ньюкасл 2-0!!!!

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  4. roberto-89 23.04.2022 17:41 # roberto-89
    Ньюкасл чемпионы братишки )))))))))

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  5. takernotagiver 23.04.2022 17:41 # takernotagiver
    А некоторые недалекие здесь ставили на его вылет)

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  6. takernotagiver 23.04.2022 17:41 # takernotagiver
    Ньюкасл. Первый пошел)

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  7. roberto-89 23.04.2022 17:37 # roberto-89
    Что же пусть будет 3-3 вперёд уотфорд пхехехеххехехехехехехехехехехехех

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  8. true-manc 23.04.2022 17:37 # true-manc
    Де Брюйне надо уже убирать, а то травмируется

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  9. true-manc 23.04.2022 17:35 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  10. kukuruzzo 23.04.2022 17:35 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  11. jirrort 23.04.2022 17:35 # jirrort
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  12. narcot 23.04.2022 17:32 # narcot
    Женщине из Тульской области дали 48к рублей штрафа за то, что она сорвала бумажные «Z», наклеенные на окна детского сада

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  13. true-manc 23.04.2022 17:30 # true-manc
    ору)))

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  14. felix-the-cat 23.04.2022 17:30 # felix-the-cat
    Ухехеххехехехехехехехххеехехехех

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  15. kukuruzzo 23.04.2022 17:25 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  16. true-manc 23.04.2022 17:25 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  17. thegodfather 23.04.2022 17:24 # thegodfather
    Че у лузеркуя с е6алом!?

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  18. faterlend 23.04.2022 17:21 # faterlend
    Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает, что количество погибших в результате ракетного удара в Одессе возросло до 5 человек

    Среди убитых – трёхмесячный ребёнок.

    Ещё 18 человек были ранены.

    русня какие то пидарасы, даже на Пасху на 1 день не могли перестать быть пидорасами

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  19. memfis63 23.04.2022 17:20 # memfis63
    манки такие же немощные, как Украина

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  20. true-manc 23.04.2022 17:15 # true-manc
    ору)))

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