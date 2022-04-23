"Реал" почти договорился с Рюдигером

"Реал" близок к договоренности с центральным защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

Сегодня утром издание The Independent сообщило, что "Челси" все еще надеется сохранить Рюдигера, чей контракт истекает в конце сезона.



Боссы "синих" рассчитывают, что в мае клуб обретет новых владельцев, и тогда переговоры с 29-летним игроком сборной Германии будут возобновлены.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Рюдигер не готов ждать и точно покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



Антонио чувствует, что нуждается в новом вызове, собираясь продолжить карьеру в "Реале", переговоры с которым находятся в завершающей стадии.