"Реал" почти договорился с Рюдигером

Антонио Рюдигер "Реал" близок к договоренности с центральным защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

Сегодня утром издание The Independent сообщило, что "Челси" все еще надеется сохранить Рюдигера, чей контракт истекает в конце сезона.

Боссы "синих" рассчитывают, что в мае клуб обретет новых владельцев, и тогда переговоры с 29-летним игроком сборной Германии будут возобновлены.

Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Рюдигер не готов ждать и точно покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.

Антонио чувствует, что нуждается в новом вызове, собираясь продолжить карьеру в "Реале", переговоры с которым находятся в завершающей стадии.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 16:00

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