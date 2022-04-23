"Реал" почти договорился с Рюдигером
"Реал" близок к договоренности с центральным защитником "Челси" Антонио Рюдигером.
Сегодня утром издание The Independent сообщило, что "Челси" все еще надеется сохранить Рюдигера, чей контракт истекает в конце сезона.
Боссы "синих" рассчитывают, что в мае клуб обретет новых владельцев, и тогда переговоры с 29-летним игроком сборной Германии будут возобновлены.
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Рюдигер не готов ждать и точно покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.
Антонио чувствует, что нуждается в новом вызове, собираясь продолжить карьеру в "Реале", переговоры с которым находятся в завершающей стадии.
23.04.2022 16:00
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