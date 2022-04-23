Френки Де Йонг вызывает интерес со стороны МЮ

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Как известно, со следующего сезона "красных дьяволов" будет тренировать Эрик Тен Хаг, и одним из его приоритетов является укрепление центра поля.



По информации каталонского издания Sport, Тег Хаг заинтересован в воссоединении со своим бывшим подопечным по "Аяксу" Де Йонгом, который в 2019 году обошелся "Барселоне" в 63 миллиона фунтов, не считая бонусов.



В отличие от "Юнайтед", "Барселона" располагает богатым выбором полузащитников, а вдобавок уже договорилась о переходе Франка Кессье из "Милана" свободным агентом.



В то же время "Барселона" не хочет продавать Де Йонга, а сам 24-летний голландец счастлив на "Ноу Камп", и Тен Хагу придется попотеть, чтобы уговорить Френки перебраться в Манчестер.



Добавим, в этом сезоне Де Йонг сыграл 42 матча за команду Хави во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.