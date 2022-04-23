Френки Де Йонг вызывает интерес со стороны МЮ

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Как известно, со следующего сезона "красных дьяволов" будет тренировать Эрик Тен Хаг, и одним из его приоритетов является укрепление центра поля.

По информации каталонского издания Sport, Тег Хаг заинтересован в воссоединении со своим бывшим подопечным по "Аяксу" Де Йонгом, который в 2019 году обошелся "Барселоне" в 63 миллиона фунтов, не считая бонусов.

В отличие от "Юнайтед", "Барселона" располагает богатым выбором полузащитников, а вдобавок уже договорилась о переходе Франка Кессье из "Милана" свободным агентом.

В то же время "Барселона" не хочет продавать Де Йонга, а сам 24-летний голландец счастлив на "Ноу Камп", и Тен Хагу придется попотеть, чтобы уговорить Френки перебраться в Манчестер.

Добавим, в этом сезоне Де Йонг сыграл 42 матча за команду Хави во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 15:00

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  1. alexomck 23.04.2022 16:23 # alexomck
    не вывезут, райсы с невешами для них

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  2. mancunia-planet 23.04.2022 15:27 # mancunia-planet
    Вот это просто охуенно! Любые деньги ща него!

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