Эриксен: "Мое возвращение в футбол — безрисковое"

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что его возвращение в футбол не сопряжено с каким-либо риском.

В последние недели Эриксен демонстрирует отличный футбол. Кристиан помог "Брентфорду" совершить большой рывок по направлению к выживанию в Премьер-Лиге.



Эриксен заставил забыть о перенесенной им в июне остановке сердца как о кошмарном сне. Кристиан уверяет, что сейчас его здоровью ничто не угрожает.



"Я помню вброс аута, но не помню, как упал. Затем я очнулся, вокруг меня были люди, но я толком не понимал, что произошло, пока не оказался в госпитале".



"Я бы не вернулся, если бы существовал какой-нибудь риск. Все настолько просто. Они сделали все возможные тесты. Три месяца я ничего не делал и лишь приводил в порядок свои мысли, а моя семья привыкала, что я все еще здесь".



"Затем я начал тренироваться, потихоньку увеличивая нагрузку, но в то ж время контролируя то, что я могу контролировать. Я имею ввиду состояние сердце. У меня есть имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, так что я в безопасности, если что-либо произойдет".



"В конце концов мое возвращение в футбол является безрисковым, поэтому для меня нет причин отказываться от обычной жизни. Нет такого доктора, который бы сказал мне: "Ты не должен делать этого". Все тесты были хорошими, и для меня не было смысла отказываться от игры в футбол", — сообщил Эриксен Sky Sports.