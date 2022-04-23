"Арсенал" ведет переговоры с Жезусом

Габриэль Жезус "Арсенал" изучает возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Как известно, "Арсенал" до сих пор не обзавелся заменой Пьер-Эмерику Обамеянгу, ушедшему в "Барселону" в январе. Вдобавок сейчас "канониры" находятся на пороге расставания с Александром Лакасеттом и Эдди Нкетиа, чьи контракты истекают в конце июня.

Это подталкивает главного тренера "Арсенала" Микеля Артету к приглашению сразу двух нападающих в летнее трансферное окно, и одной из его целей является Жезус, с которым ему довелось поработать в "Сити" в качестве помощника Хосепа Гвардиолы.

По информации The Athletic, технический директор "канониров" Эду уже несколько месяцев ведет переговоры с представителями своего соотечественника Жезуса, однако два клуба между собой пока не контактировали.

Будущее Габриэля на "Этихад" выглядит туманным в свете истекающего в 2023 году контракта и ожидаемого прихода в "Сити" Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Добавим, в этом сезоне 25-летний бразилец принял участие в 23 матчах Премьер-Лиги, включая 16 в стартовом составе, забив три гола и отдав семь результативных передач.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 23.04.2022 14:16 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. chelsea88 23.04.2022 14:02 # chelsea88
    Как обычно, объедки с барского стола.

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  3. shakur 23.04.2022 13:19 # shakur
    Ришарлисона купят

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