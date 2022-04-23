Рангник не уверен, что останется в МЮ консультантом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф с усомнился, что останется в клубе в качестве консультанта после окончания этого сезона.

Когда в ноябре Рангник соглашался занять тренерский мостик "Юнайтед" до конца сезона, то заранее договорился о роли консультанта на следующие два года.



Несмотря на это, Рангник не уверен, что его советы потребуются новому главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу. Ральф пока не обсуждал круг своих обязанностей и свои полномочия.



"У нас есть договоренность насчет этой роли консультанта, но в конце концов это зависит не от того, что написано на бумаге и обговорено заранее, а от того, что реально происходит в жизни и ежедневной рутине. Также важно, как Эрик Тен Хаг видит это. Понравится ли ему разговаривать с кем-нибудь вроде меня? Как тесно он хочет работать вместе? Мы пока не обсуждали такие вещи".



"Поэтому я совершенно не переживаю насчет этого. И пускай мы заранее согласовали контракт на следующие два года. Мне 64, и для меня важно то, что реально будет происходить и как сильно Тен Хаг с руководством "Манчестер Юнайтед" будут нуждаться в моем мнении и моем опыте", — цитирует Рангника Sky Sports.