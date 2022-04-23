Тухель недоволен газоном "Стэмфорд Бридж" со старта сезона
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил свою жалобу на состояние газона на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, после поражения 2:4 от "Арсенала" в минувшую среду Тухель неожиданно пожаловался на неудовлетворительное состояние газона.
Оказывается претензии к домашнему полю у Томаса есть весь сезон — просто сейчас он решил высказать накопившееся.
"Я не специалист в этом, но мы стремимся к высшему уровню во всех областях, и я знаю, что каждый в клубе упорно трудится".
"Я лишь сказал об этом, потому что в эпизоде с первым голом мяч забавно подскочил перед Андреасом (Кристенсеном), но в матче были и другие подобные случаи".
"Когда такое случается, тебе может быть непросто сыграть по мячу, вычислить его скорость и траекторию. Что есть, то есть, однако я знаю, что все в клубе стремятся к высшему уровню, и мы продолжим это делать".
"Мы слегка не успели переложить газон к этому сезону, и это стало небольшой проблемой. К старту сезона газон не был таким, каким он мог бы быть и каким ему следовало бы быть".
"Мы чувствуем это, сравнивая с выездными матчами. Учитывая состояние газона в данный момент, то был забавный отскок, который дорого стоил нам", — цитирует Тухеля The Independent.
23.04.2022 11:00
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Последние комментарии:
так вот оказывается в чем все проблемы
тайна неудач раскрыта
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Найти завхоза срочно!
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тухель=бенитес
1 раз фартануло на лч, теперь 20 лет будет по клубам мотаться на былой славе
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Нет бы сказать, что недоволен Кристенсеном со старта его карьеры
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