Тухель недоволен газоном "Стэмфорд Бридж" со старта сезона

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил свою жалобу на состояние газона на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, после поражения 2:4 от "Арсенала" в минувшую среду Тухель неожиданно пожаловался на неудовлетворительное состояние газона.



Оказывается претензии к домашнему полю у Томаса есть весь сезон — просто сейчас он решил высказать накопившееся.



"Я не специалист в этом, но мы стремимся к высшему уровню во всех областях, и я знаю, что каждый в клубе упорно трудится".



"Я лишь сказал об этом, потому что в эпизоде с первым голом мяч забавно подскочил перед Андреасом (Кристенсеном), но в матче были и другие подобные случаи".



"Когда такое случается, тебе может быть непросто сыграть по мячу, вычислить его скорость и траекторию. Что есть, то есть, однако я знаю, что все в клубе стремятся к высшему уровню, и мы продолжим это делать".



"Мы слегка не успели переложить газон к этому сезону, и это стало небольшой проблемой. К старту сезона газон не был таким, каким он мог бы быть и каким ему следовало бы быть".



"Мы чувствуем это, сравнивая с выездными матчами. Учитывая состояние газона в данный момент, то был забавный отскок, который дорого стоил нам", — цитирует Тухеля The Independent.