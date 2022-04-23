Тухель недоволен газоном "Стэмфорд Бридж" со старта сезона

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил свою жалобу на состояние газона на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, после поражения 2:4 от "Арсенала" в минувшую среду Тухель неожиданно пожаловался на неудовлетворительное состояние газона.

Оказывается претензии к домашнему полю у Томаса есть весь сезон — просто сейчас он решил высказать накопившееся.

"Я не специалист в этом, но мы стремимся к высшему уровню во всех областях, и я знаю, что каждый в клубе упорно трудится".

"Я лишь сказал об этом, потому что в эпизоде с первым голом мяч забавно подскочил перед Андреасом (Кристенсеном), но в матче были и другие подобные случаи".

"Когда такое случается, тебе может быть непросто сыграть по мячу, вычислить его скорость и траекторию. Что есть, то есть, однако я знаю, что все в клубе стремятся к высшему уровню, и мы продолжим это делать".

"Мы слегка не успели переложить газон к этому сезону, и это стало небольшой проблемой. К старту сезона газон не был таким, каким он мог бы быть и каким ему следовало бы быть".

"Мы чувствуем это, сравнивая с выездными матчами. Учитывая состояние газона в данный момент, то был забавный отскок, который дорого стоил нам", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Стэмфорд Бридж, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 11:00

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  1. superperez101 23.04.2022 12:10 # superperez101
    так вот оказывается в чем все проблемы
    тайна неудач раскрыта

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  2. chebrec 23.04.2022 11:37 # chebrec
    Найти завхоза срочно!

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  3. kdimitry 23.04.2022 11:35 # kdimitry
    тухель=бенитес
    1 раз фартануло на лч, теперь 20 лет будет по клубам мотаться на былой славе

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  4. ganinilyha 23.04.2022 11:06 # ganinilyha
    Нет бы сказать, что недоволен Кристенсеном со старта его карьеры

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