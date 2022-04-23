Конте потрясен возвращением Эриксена в футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что очень удивлен бесшовным возвращением полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена в футбол.

Перенеся остановку сердца в июне прошлого года, Эриксен отказался завершать игровую карьеру. В январе Кристиан заключил контракт с "Брентфордом" и вскоре принялся демонстрировать игру высочайшего уровня.



"Брентфорд" еще не потерпеи ни одного поражения, когда Эриксен выходил в стартовом составе, и в преддверии субботнего дерби с "пчелами" Конте не смог сдержать восхищения по поводу своего бывшего подопечного по "Интеру".



"Если честно, никто не знал наверняка, сможет ли Кристиан вернуться в футбол. Его возвращение стало сюрпризом для каждого".



"Учитывая это, "Брентфорд" сработал хорошо — они поняли ситуацию и подписали Кристиана. Я очень удивлен, но я не единственный, который удивлен такой игрой в его исполнении".



"Я не хочу вспоминать, что с ним случилось, поэтому что это очень расстраивает меня. Однако видеть то, что сейчас он играет на таком уровне, — это удивительно, невероятно".



"Я очень рад за него. Несомненно, он всегда получал огромное удовольствие от игры в футбол, но если прежде он наслаждался этим на 100%, то теперь — на 200%. Он был в ситуации, когда опасался, что больше не сможет сыграть в футбол в свей жизни, но теперь он снова играет, и это приносит гораздо больше удовольствия".



"Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Они заслуживают этого, и будет замечательно увидеть, как он играет и делает то, что ему нравится", — сообщил Конте Evening Standard.