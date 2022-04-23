Клопп не ожидал, что "Ливерпуль" будет претендовать на покер
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что за месяц с небольшим до окончания сезона его команда по-прежнему претендует на все четыре трофея.
Прошлый сезон ослабленный травмами "Ливерпуль" завершил без трофеев, только на финише обеспечив себе место в топ-4 Премьер-Лиги.
Клопп ожидал, что "красные" прибавят после такого сложного сезона, но не ожидал, что настолько.
"Я не ожидал, что мы выиграем Кубок Лиги, будем в финале Кубка Англии, полуфинале Лиги Чемпионов и в одном очке позади лидера Премьер-Лиги. Если честно, я этого не ожидал, но я знал, что мы должны выступить лучше".
"В прошлом сезоне парни сделали нечто особенное, учитывая обстоятельства. Попадание в Лигу Чемпионов было огромным достижением".
"Перед матчем против "Ньюкасла" были моменты, когда я думал: "Это слишком сложно, в этом году у нас не получится". Также были моменты, когда мы думали: "Надеюсь, нам не придется играть в Лиге Конференций."
"Я помню те мысли, и затем мы выиграли пять матчей подряд в сказочной манере — вспомните гол Али (Алиссона) головой против "Вест Бромвича". То было бесподобно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
23.04.2022 09:00
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Последние комментарии:
ЛЧ заберем и норм сезон будет
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Тони Сопрано
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Кубок Англии возьмут это факт потому что чолси не соперник а остальные зависит от формы сити.
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