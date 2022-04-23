Клопп не ожидал, что "Ливерпуль" будет претендовать на покер

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что за месяц с небольшим до окончания сезона его команда по-прежнему претендует на все четыре трофея.

Прошлый сезон ослабленный травмами "Ливерпуль" завершил без трофеев, только на финише обеспечив себе место в топ-4 Премьер-Лиги.

Клопп ожидал, что "красные" прибавят после такого сложного сезона, но не ожидал, что настолько.

"Я не ожидал, что мы выиграем Кубок Лиги, будем в финале Кубка Англии, полуфинале Лиги Чемпионов и в одном очке позади лидера Премьер-Лиги. Если честно, я этого не ожидал, но я знал, что мы должны выступить лучше".

"В прошлом сезоне парни сделали нечто особенное, учитывая обстоятельства. Попадание в Лигу Чемпионов было огромным достижением".

"Перед матчем против "Ньюкасла" были моменты, когда я думал: "Это слишком сложно, в этом году у нас не получится". Также были моменты, когда мы думали: "Надеюсь, нам не придется играть в Лиге Конференций."

"Я помню те мысли, и затем мы выиграли пять матчей подряд в сказочной манере — вспомните гол Али (Алиссона) головой против "Вест Бромвича". То было бесподобно", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 09:00

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  1. vals1702 23.04.2022 10:11 # vals1702
    ЛЧ заберем и норм сезон будет

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  2. shakur 23.04.2022 09:53 # shakur
    Тони Сопрано

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  3. hunter022 23.04.2022 09:32 # hunter022
    Кубок Англии возьмут это факт потому что чолси не соперник а остальные зависит от формы сити.

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