Тен Хаг заявил, что будет контролировать трансферы МЮ

Эрик Тен Хаг Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что получит контроль над трансферами клуба.

Ранее на текущей неделе Тен Хаг заключил с "Юнайтед" трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год.

По словам Эрика, в ходе переговоров с "красными дьяволами" он получил гарантии того, что все приобретения клуб будет совершать только с его одобрения.

"Я заранее обозначил требования насчет того, как я хочу работать".

"Если бы эти требования не были выполнены, я бы не взялся за работу. В конечном счете именно я отвечаю за результаты. Я не хочу быть единоличным правителем, я выступаю за сотрудничество, но контроль над трансферами был моим условием", — сообщил Тен Хаг голландской газете Trouw.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 08:00

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