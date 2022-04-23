Тен Хаг заявил, что будет контролировать трансферы МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что получит контроль над трансферами клуба.

Ранее на текущей неделе Тен Хаг заключил с "Юнайтед" трехлетний контракт с опцией продления на четвертый год.



По словам Эрика, в ходе переговоров с "красными дьяволами" он получил гарантии того, что все приобретения клуб будет совершать только с его одобрения.



"Я заранее обозначил требования насчет того, как я хочу работать".



"Если бы эти требования не были выполнены, я бы не взялся за работу. В конечном счете именно я отвечаю за результаты. Я не хочу быть единоличным правителем, я выступаю за сотрудничество, но контроль над трансферами был моим условием", — сообщил Тен Хаг голландской газете Trouw.