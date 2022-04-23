От Магуайра требовали отказаться от капитанской повязки, угрожая бомбой

Угрозы, поступившие защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру на текущей неделе, касались его роли капитана в команде.

Спустя считанные часы после позорного для "Юнайтед" и лично Магуайра поражения 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник неизвестные пригрозили взорвать дом Харри.



Полиция Чешира отнеслась к этому серьезно, в качестве меры предосторожности отправив отряд разминирования с собаками домой к 29-летнему игроку сборной Англии.



Как удалось узнать Daily Mirror, в отправленном по электронной почте письме неизвестные утверждали, что серия бомб сдетонирует у Магуайра дома, если Харри не сложит с себя обязанности капитана "Юнайтед".



Эта история по-настоящему потрясла невесту Магуайра Ферн Хоукинс, с которой у Харри есть двое малолетних дочерей.



В данный момент Ферн уехала к родне в Шеффилд, а Магуайр, как ожидается, будет лишен места в стартовом составе "Юнайтед" — и, соответственно, капитанской повязки — на матч против "Арсенала" в субботу.