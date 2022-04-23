От Магуайра требовали отказаться от капитанской повязки, угрожая бомбой
Угрозы, поступившие защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру на текущей неделе, касались его роли капитана в команде.
Спустя считанные часы после позорного для "Юнайтед" и лично Магуайра поражения 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник неизвестные пригрозили взорвать дом Харри.
Полиция Чешира отнеслась к этому серьезно, в качестве меры предосторожности отправив отряд разминирования с собаками домой к 29-летнему игроку сборной Англии.
Как удалось узнать Daily Mirror, в отправленном по электронной почте письме неизвестные утверждали, что серия бомб сдетонирует у Магуайра дома, если Харри не сложит с себя обязанности капитана "Юнайтед".
Эта история по-настоящему потрясла невесту Магуайра Ферн Хоукинс, с которой у Харри есть двое малолетних дочерей.
В данный момент Ферн уехала к родне в Шеффилд, а Магуайр, как ожидается, будет лишен места в стартовом составе "Юнайтед" — и, соответственно, капитанской повязки — на матч против "Арсенала" в субботу.
23.04.2022 07:00
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Последние комментарии:
Фатима шалит.
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Получается у магвира двое незаконнорожденных дочерей?
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Это уж слишком, чуваку надо в ближайшее ТО валить в какой-нибудь середняк и спокойно играть. В юнайтед в очередной раз нашли козла отпущения.
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Не припомню игрока хуже в старте МЮ лет за 20
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