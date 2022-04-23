От Магуайра требовали отказаться от капитанской повязки, угрожая бомбой

Харри Магуайр Угрозы, поступившие защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру на текущей неделе, касались его роли капитана в команде.

Спустя считанные часы после позорного для "Юнайтед" и лично Магуайра поражения 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник неизвестные пригрозили взорвать дом Харри.

Полиция Чешира отнеслась к этому серьезно, в качестве меры предосторожности отправив отряд разминирования с собаками домой к 29-летнему игроку сборной Англии.

Как удалось узнать Daily Mirror, в отправленном по электронной почте письме неизвестные утверждали, что серия бомб сдетонирует у Магуайра дома, если Харри не сложит с себя обязанности капитана "Юнайтед".

Эта история по-настоящему потрясла невесту Магуайра Ферн Хоукинс, с которой у Харри есть двое малолетних дочерей.

В данный момент Ферн уехала к родне в Шеффилд, а Магуайр, как ожидается, будет лишен места в стартовом составе "Юнайтед" — и, соответственно, капитанской повязки — на матч против "Арсенала" в субботу.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2022 07:00

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  1. kukuruzzo 23.04.2022 08:52 # kukuruzzo
    Фатима шалит.

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  2. apl-nash 23.04.2022 08:48 # apl-nash
    Получается у магвира двое незаконнорожденных дочерей?

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  3. redwhitegun 23.04.2022 08:00 # redwhitegun
    Это уж слишком, чуваку надо в ближайшее ТО валить в какой-нибудь середняк и спокойно играть. В юнайтед в очередной раз нашли козла отпущения.

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  4. shakur 23.04.2022 07:47 # shakur
    Не припомню игрока хуже в старте МЮ лет за 20

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