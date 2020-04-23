Рангник: "МЮ нужна операция на открытом сердце"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его сменщику Эрику Тен Хагу нужно будет произвести "операцию на открытом сердце".

В конце сезона Рангник уступит тренерский мостик "Юнайтед" Тен Хагу. К сожалению, Ральф не может передать Эрику слаженную, боеспособную команду — голландскому специалисту придется создавать это с нуля.



Рангник лишь надеется, что клуб окажется Тен Хагу всестороннюю поддержку, пока Эрик закладывает фундамент.



"Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть и проанализировать имеющиеся проблемы. Теперь вопрос в том, как нам их решить? Небольших косметических правок недостаточно. В медицине есть такой термин как операция на открытом сердце".



"Если это произойдет, если каждый осознает, что это должно произойти, и если люди хотят работать сообща, тогда это имеет смысл. Убежден, здесь не нужно двух-трех лет, чтобы изменить ситуацию. Все может измениться за один год".



"Здесь определенно требуются сильные лидерские качества. И это касается не только одного человека, не только главного тренера. При всем уважении к Юргену (Клоппу) и Пепу (Гвардиоле), они бы не смогли в одиночку сделать то, что сделали. В становлении этих двух клубов участвовали и другие люди, люди на определенных ролях, о какой бы области ни шла речь. Это то, что необходимо для перестройки и создания того, что мы хотим".



"Ты должен обладать первоклассными людьми во всех областях, и они должны очень слаженно и продуктивно трудиться".



"От людей, которые работали с ним (Тен Хагом), я слышал лишь хорошее. Говорят, у него очень хороший характер, он общителен и многое делает сам. Конечно, ему нужна помощь всех людей внутри клуба, и он получит эту помощь со стороны скаутского департамента и руководства, чтобы сформировать новую команду. Самое важное, чтобы клубу удалось привести как можно более классных игроков, и чтобы у нас был настрой, была энергия. Нам нужна позитивная энергия для новой команды, и это важный аспект для нового тренера", — цитирует Рангника The Guardian.