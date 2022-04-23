34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 23 апреля, пятью поединками стартует 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" набрал уже 32 очка дома в этом сезоне Премьер-Лиги — только у "Ливерпуля" (42) и "Манчестер Сити" (38) больше. "Манчестер Юнайтед" проиграл все три последних выездных поединка чемпионата с общим счетом 9:1. "Канониры" набрали семь очков из девяти возможных в трех последних домашних встречах "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



Нападающий Александр Лакасетт окончательно оправился после коронавирусной болезни и может вернуться в стартовый состав "Арсенала". Впервые с января должен сыграть Такехиро Томиясу.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы. Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей и Криштиану Роналду снова в строю.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



Выдав серию из 12 побед подряд в Премьер-Лиге, "Манчестер Сити" терял очки в четырех из 10 последующих матчей. Все девять своих последних очков в чемпионате "Уотфорд" набрал на выезде. "Горожане" выиграли все 14 последних встреч с "шершнями" с учетом всех соревнований.



"Сити" предстоит оценить состояние защитников Натана Аке и Джона Стоунса, которые пострадали против "Брайтона". Также под вопросом Кайл Уолкер.



Может вернуться в строй после повреждения задней поверхности бедра защитник "Уотфорда" Вильям Трост-Эконг. Франсиско Сьерральта, Самуэль Калу и Кучо Эрнандес все еще отсутствуют.



ЛЕСТЕР — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" одержал три домашних победы кряду в Премьер-Лиге, потерпев лишь одно поражение в 14 последних матчах на "Кинг Пауэр" во всех соревнованиях. "Астон Вилла" рискует проиграть пятый поединок чемпионата кряду, что последний раз случалось в ноябре и привело к увольнению Дина Смита. "Вилланы" надеются сделать первый дубль против "лис" с сезона 2003/04.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди возобновил тренировки после семи недель отсутствия с травмой колена. Райан Бертран, Уилфрид Ндиди и Бубакари Сумаре команде не помогут.



Защитник "Виллы" Люк Динь может уже не сыграть в этом сезоне из-за повреждения плеча. Кортни Хаус, Морган Сансон и Бертран Траоре продолжают лечиться.



НОРВИЧ — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" выиграл свой предыдущий домашний матч, но последний раз одерживал две победы подряд на "Кэрроу Роуд" в течение одного сезона в рамках высшего дивизиона еще в январе 2016. "Ньюкасл" выиграл девять из 13 последних поединков в чемпионате (1 ничья, 3 поражения). "Канарейки" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).



"Норвич" все еще вынужден обходиться без Лукаса Руппа и Джоша Сарджента, но Кенни Маклин и Пьер Ле-Мелу должны быть в порядке.



В лазарете "Ньюкасла" остаются Киран Триппьер, Джама Льюис, Айзек Хейден, Райан Фрэйзер и Каллум Уилсон.



БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Брентфорд" выиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" забил 25 голов в семи поединках чемпионата, после чего уступил 0:1 "Брайтону" в прошлый уикенд, даже ни разу не пробив в створ. "Пчелы" выиграли лишь две из 17 последних встреч со "шпорами" во всех соревнованиях — в 1946 и 1948 годах.



Защитник "Брентфорда" Итан Пиннок выбыл на несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Для Матиаса Йоргенсена сезон завершен. Также вне игры Фрэк Оньека и Серхи Каньос.



"Тоттенхэм" все еще лишен Мэтта Дохерти, Яфета Танганги и Оливера Скиппа. Лукас Моура и Стивен Бергвейн стучатся в стартовый состав.