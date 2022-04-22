Лэмпард согласился бы на ничью против "Ливерпуля"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что согласился бы, если бы ему предложили ничью в дерби с "Ливерпулем" в воскресенье.

В преддверии воскресного дерби на "Энфилде"две мерсисайдские команды находятся на разных полюсах таблицы: одна сражается за титул, другая пытается не вылететь из Премьер-Лиги.

Лэмпард безмерно уважает соперника и признается, что даже ничья стала бы для его команды положительным результатом.

"Согласился бы я на очко, если бы мне предложили его до матча? А как вы сами думаете? Конечно".

"Речь о команде, которая только что забила четыре гола "Манчестер Юнайтед". Вы должны их уважать, у них невероятная команда".

"Я противостоял "Ливерпулю" как игрок, как тренер, и уровень тренера и игроков, которыми они обладают, всегда устрашал", — цитирует Лэмпарда BBC.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2022 23:00

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  1. superperez101 22.04.2022 23:02 # superperez101
    забыл что-ли как тявкал на Клоппа прыгая на бровке
    в чемпионшип сутулого, только туда

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