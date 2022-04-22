Лэмпард согласился бы на ничью против "Ливерпуля"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что согласился бы, если бы ему предложили ничью в дерби с "Ливерпулем" в воскресенье.

В преддверии воскресного дерби на "Энфилде"две мерсисайдские команды находятся на разных полюсах таблицы: одна сражается за титул, другая пытается не вылететь из Премьер-Лиги.



Лэмпард безмерно уважает соперника и признается, что даже ничья стала бы для его команды положительным результатом.



"Согласился бы я на очко, если бы мне предложили его до матча? А как вы сами думаете? Конечно".



"Речь о команде, которая только что забила четыре гола "Манчестер Юнайтед". Вы должны их уважать, у них невероятная команда".



"Я противостоял "Ливерпулю" как игрок, как тренер, и уровень тренера и игроков, которыми они обладают, всегда устрашал", — цитирует Лэмпарда BBC.