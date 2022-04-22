Тухель не может объяснить три домашних поражения кряду

Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что не может объяснить плохую домашнюю форму своей команды.

К воскресному дерби против "Вест Хэма" на "Стэмфорд Бридж" подопечные Тухеля подходят, проиграв все три предыдущих домашних матча. "Синие" суммарно пропустили 11 голов от "Арсенала", "Реала", и "Брентфорда", сумев ответить только четырьмя.



Три домашних поражения кряду случились с "Челси" впервые с 1993 года, и Томас до сих пор не разгадал эту загадку, но при этом отказывается становиться суеверным.



"Это необычно, и я не знаю, в чем дело. Если бы мы только могли исправить это, сменив раздевалку или выбрав другой отель. Но это было бы больше от суеверия, нежели от чего-либо другого".



"У меня нет решения, но это не тот уровень, который мы хотим демонстрировать в домашних матчах. В данный момент мы слегка уязвимы дома", — цитирует Тухеля BBC.