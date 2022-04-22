Рюдигер отверг "Юнайтед"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер отверг интерес "Манчестер Юнайтед".

Контракт Рюдигера с "Челси" по-прежнему истекает в конце этого сезона. В данный момент клуб со "Стэмфорд Бридж" находится под санкциями и просто не может обсуждать новые сделки с своими игроками, что делает уход Антонио весьма вероятным.

CBS Sports стало известно, что Рюдигер продолжает контактировать с рядом клубов, включая ПСЖ и "Реал", а вот от переговоров с "Юнайтед" 29-летний игрок сборной Германии отказался.

Рюдигер сообщил "красным дьяволам", что рассматривает только те клубы, которые гарантированно будут участвовать в Лиге Чемпионов.

Таким образом, вариант с "Юнайтед" не представляет интереса для Рюдигера, который надеется определиться со своим пристанищем к началу мая.


Метки Манчестер Юнайтед, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 637

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 22.04.2022 21:48 # ian
    Не хочет встретиться с Челси даже случайно в каком-нибудь англ кубке, в Европе от этого будет огорожен.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: