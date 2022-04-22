Рюдигер отверг "Юнайтед"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер отверг интерес "Манчестер Юнайтед".
Контракт Рюдигера с "Челси" по-прежнему истекает в конце этого сезона. В данный момент клуб со "Стэмфорд Бридж" находится под санкциями и просто не может обсуждать новые сделки с своими игроками, что делает уход Антонио весьма вероятным.
CBS Sports стало известно, что Рюдигер продолжает контактировать с рядом клубов, включая ПСЖ и "Реал", а вот от переговоров с "Юнайтед" 29-летний игрок сборной Германии отказался.
Рюдигер сообщил "красным дьяволам", что рассматривает только те клубы, которые гарантированно будут участвовать в Лиге Чемпионов.
Таким образом, вариант с "Юнайтед" не представляет интереса для Рюдигера, который надеется определиться со своим пристанищем к началу мая.
22.04.2022 21:00
Просмотров: 637
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не хочет встретиться с Челси даже случайно в каком-нибудь англ кубке, в Европе от этого будет огорожен.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий