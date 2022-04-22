Райс в третий раз отказался от нового контракта с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс отклонил уже третье предложение своего клуба о новом контракте и открыт к трансферу грядущим летом.

Несмотря на то, что "Вест Хэм" сохраняет шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и уже достиг 1/2 финала Лиги Европы, позиция Райса остается неизменной.



Как утверждает The Guardian, Деклан не собирается продлевать сотрудничество с "молотобойцами" и метит в более серьезный клуб, который на регулярной основе сражается за трофеи и выступает в Лиге Чемпионов.



Несмотря на три отказа, "Вест Хэм" не заинтересован в продаже Райса и чувствует себя вполне комфортно в этой ситуации. Дело в том, что действующий контракт 23-летнего англичанина истекает только в 2024 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.