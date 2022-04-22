Магуайр будет переведен в запас на матч с "Арсеналом"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поплатится за свою ужасную форму местом в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.

В этом сезоне к действиям Магуайра в обороне и его лидерским качествам есть большие вопросы. Несмотря на это, Харри долго удерживал и место в стартовом составе, и капитанскую повязку.

Однако зубодробительное поражение 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник заставило наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника пересмотреть роль Магуайра в команде.

По информации The Athletic, субботний матч на "Эмирейтс" самый дорогой защитник в мире начнет среди запасных. В "Юнайтед" считают, что передышка пойдет 29-летнему англичанину на пользу.

Добавим, что в этом сезоне Магуайр сыграл 35 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, пропустив лишь пять поединков в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2022 19:00

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  1. superperez101 22.04.2022 19:20 # superperez101
    ээх собрать бы команду сплошь из таких переоценёнок
    магваер, погба, лукаку, кепа и тд
    вот это было бы реальное галактикос
    да, и тренером сульшера

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  2. hunter022 22.04.2022 19:18 # hunter022
    После матча Ральфи будет сожалеть что оставил его в запасе.

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  3. h22o 22.04.2022 19:15 # h22o
    передышка и последующая продажа в Бёрнли поможет этому днарю вернуться на свой уровень!

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  4. whitecolor 22.04.2022 19:07 # whitecolor
    Дэн Шорин хуесос!!!

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  5. jirrort 22.04.2022 19:03 # jirrort
    Писда гейгунерам

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