Магуайр будет переведен в запас на матч с "Арсеналом"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поплатится за свою ужасную форму местом в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.

В этом сезоне к действиям Магуайра в обороне и его лидерским качествам есть большие вопросы. Несмотря на это, Харри долго удерживал и место в стартовом составе, и капитанскую повязку.



Однако зубодробительное поражение 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник заставило наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника пересмотреть роль Магуайра в команде.



По информации The Athletic, субботний матч на "Эмирейтс" самый дорогой защитник в мире начнет среди запасных. В "Юнайтед" считают, что передышка пойдет 29-летнему англичанину на пользу.



Добавим, что в этом сезоне Магуайр сыграл 35 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, пропустив лишь пять поединков в Премьер-Лиге.