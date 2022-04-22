Магуайр будет переведен в запас на матч с "Арсеналом"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поплатится за свою ужасную форму местом в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.
В этом сезоне к действиям Магуайра в обороне и его лидерским качествам есть большие вопросы. Несмотря на это, Харри долго удерживал и место в стартовом составе, и капитанскую повязку.
Однако зубодробительное поражение 4:0 от "Ливерпуля" в минувший вторник заставило наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника пересмотреть роль Магуайра в команде.
По информации The Athletic, субботний матч на "Эмирейтс" самый дорогой защитник в мире начнет среди запасных. В "Юнайтед" считают, что передышка пойдет 29-летнему англичанину на пользу.
Добавим, что в этом сезоне Магуайр сыграл 35 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, пропустив лишь пять поединков в Премьер-Лиге.
22.04.2022 19:00
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Последние комментарии:
ээх собрать бы команду сплошь из таких переоценёнок
магваер, погба, лукаку, кепа и тд
вот это было бы реальное галактикос
да, и тренером сульшера
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После матча Ральфи будет сожалеть что оставил его в запасе.
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передышка и последующая продажа в Бёрнли поможет этому днарю вернуться на свой уровень!
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Дэн Шорин хуесос!!!
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Писда гейгунерам
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