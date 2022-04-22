Рангник ожидает прогресса от МЮ при Тен Хаге
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил свое одобрение Эрику Тен Хагу, которому он уступает тренерский мостик в конце сезона.
Принято считать, что Рангник не принимал участия в процессе определения нового главного тренера "Юнайтед", однако Ральф уверяет, что клуб все же поинтересовался его мнением насчет Тен Хага.
По словам Рангника, он ожидает увидеть прогресс "красных дьяволов" при голландском тренере в следующем сезоне.
"Мы не знакомы друг с другом, мы не встречались лично. Но по тому, что я видел в "Баварии", где он тренировал команду U-23, и сейчас в "Аяксе", могу сказать, что мне нравится его футбол".
"Я настроен весьма позитивно, что с помощью полноценного предсезонного периода, его собственного тренерского штаба и новой команды — очевидно, у нас будет новая команда, — мы увидим другой "Юнайтед". Мы увидим прогресс на поле".
"Я знал, что Эрик — один из кандидатов, с которыми разговаривали руководство. Естественно, я поделился с ними своими мыслями, наблюдениями и информацией от людей, которые поработали с Эриком. Я сказал им, что он стал бы хорошим выбором", — цитирует Рангника Sky Sports.
22.04.2022 18:00
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При всех последнее время ожидают прогресса
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Если он оставит Магуайра капитаном то можно будет ждать еще одного тренера
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Еее будет новая команда, а не команда клоунов тупых. %70 от этого цирка можно просто сжечь на!
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