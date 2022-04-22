Клопп: "Буду скучать по дерби, если "Эвертон" вылетит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что будет скучать, если "Эвертон" вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Эвертон" подходит к мерсисайдскому дерби на "Энфилде" в воскресенье, находясь всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги. Но ставки чрезвычайно высоки и для "Ливерпуля", ведущего борьбу за титул.



Как бы то ни было, Клопп считает, что противостояние двух мерсисайдских команд украшает Премьер-Лигу.



"Конечно, буду скучать (если "Эвертон" вылетит). Думаю, все мы привыкли, что наш город представлен двумя командами в Премьер-Лиге".



"Наша задача усложняется тем, что мы едва сыграли против "Юнайтед". Обычно люди только и говорят о матче с "Эвертоном" всю неделю до дерби".



"Наши дерби никогда не испытывают недостатка в накале страстей. Я люблю это. Это происходит в рамках правил, а не как в старые времена".



"Это будет важное дерби для обеих команд, но нельзя забывать, что у нас еще будут матчи после дерби".



"Я не могу вспомнить дерби, которое бы не было важным для нас. Не знаю, где бы мы были без очков, набранных против "Эвертона", или с очками, которые мы потеряли против них в прошлом сезоне", — цитирует Клоппа Daily Mail.