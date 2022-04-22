Погба, вероятно, уже не сыграет за "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что полузащитник Поль Погба, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне.

Погба был заменен уже на 10-й минуте матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший вторник, получив травму икроножной мышцы.



Поскольку контракт Поля истекает в конце сезона, это может означать, что поражение 4:0 так и останется последним матчем 29-летнего француза за "Юнайтед".



"Очень маловероятно, что Поль еще сыграет до конца сезона, как об этом можно судить после углубленного обследования".



"Доктор сказал мне, что на восстановление у него уйдет минимум четыре недели. Поскольку последний матч будет в конце мая, я не думаю, что вероятность его возвращения так уж высока", — цитирует Рангника Sky Sports.