Тен Хаг хочет купить Райса

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс занимает высокое место в списке трансферных целей нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Накануне подтвердив назначение Тен Хага, теперь "Юнайтед" может сосредоточиться на составлении планов по перестройке команды грядущим летом.



Как сообщает The Guardian, укрепление центра поля является одним из приоритетов для Эрика, наряду с приглашением центрального защитника и нападающего.



Причем полузащитник Тен Хагу потребуется не один, ведь "красные дьяволы" находятся на пороге расставания не только с Неманьей Матичем, чей уход уже подтвержден, но и с Полем Погба и Хуаном Матой.



Самой амбициозной целью Тен Хага среди игроков центра поля видится Райс, однако ранее наставник "Вест Хэм" Дэвид Мойес уже говорил, что 23-летний англичанин стоит свыше 100 миллионов фунтов.