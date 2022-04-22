Конте предупредил Тен Хага насчет "огромного давления"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил своего коллегу Эрика Тен Хага, что тот столкнется с "огромным давлением" в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" подтвердил Тен Хага в качестве своего нового рулевого. Эрик берется строить команду на развалинах, которые достаются ему от предшественника.



Конте ожидает, что от Тен Хага будут требовать трофеев ввиду статуса клуба, однако из-за высокой конкуренции достичь этого будет непросто.



"Мы несомненно говорим о большом клубе, о важном клубе. Не забывайте, что в прошлом сезоне "Юнайтед" был вторым, и с тех пор они подписали Варана, Санчо и Роналду".



"Это странно, но они укрепили свой состав и выступают хуже, чем в прошлом сезоне. Это показывает, что наша работа может быть непростой, особенно в Англии".



"В Англии уровень так высок, и здесь "Манчестер Юнайтед" — это большая работа для каждого тренера. Работа в "Манчестер Юнайтед" сопряжена с огромным давлением. Ты должен сражаться за трофеи, а это непросто, потом что другие команды хотя того же", — цитирует Конте Evening Standard.