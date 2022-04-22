Салах дал понять, что не уйдет из "Ливерпуля" летом

Нападающий Мохамед Салах дал понять, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон, даже если не подпишет новый контракт.

Как известно, действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в 2023 году, а длящиеся уже несколько месяцев переговоры с "Ливерпулем" о новой сделке пока ничем не увенчались.



Существует мнение, что грядущим летом "красные" продадут своего лучшего бомбардира, если тот так и не подпишет новый контракт, однако 29-летний египтянин готов к тому, что неопределенность насчет его будущего сохранится и на следующий сезон.



"Останусь ли я в "Ливерпуле" на ближайшие годы? Я не знаю. У меня остается один год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, однако в случае с контрактом деньги значат не все. Поэтому я не знаю, я не могу сказать точно. У меня остается один год, и фанаты знают, чего я хочу".



"Я не переживаю и не позволяю себе переживать о чем-либо. Сезон еще не закончился, поэтому давайте закончим его наилучшим образом, ведь это самое важное. Затем, в заключительный год, мы посмотрим, что произойдет".



"Я не думаю о том факте, что мне исполняется 30. Я спрашивал некоторых игроков, и они говорят, что ты по-другому себя ощущаешь после 30, но я не уверен, я чувствую себя хорошо. Я наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь футболом, и неважно, сколько тебе лет".



"Сейчас вы можете видеть, что многие игроки топ-уровня старше 32, 32 продлевают свои карьеры: Бензема, Меси, Роналду, Златан (Ибрагимович), — многие. А также Джеко в Италии, Жиру. Все они очень хорошо выступают после 30, поэтому это меня совершенно не беспокоит", — сообщил Салах FourFourTwo.