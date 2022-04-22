Байи попросил Рангника о шансе через инстаграм
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попросил своего наставника Ральфа Рангника о месте в стартовом составе через социальные сети.
В последних матчах Рангник с завидным упрямством ставит в основу Харри Магуайра, несмотря на то, что капитан команды находится в ужасной форме.
Градус недовольства Магуайром среди фанатов показывает хотя бы приключившаяся на днях история с угрозами взорвать дом Харри.
В минувший вторник против "Ливерпуля" Рангник даже дал шанс Филу Джонсу, но при этом продолжает игнорировать Байи, который в этом сезоне сыграл только семь матчей.
Накануне Эрик решился на необычный шаг, ответив словом "пожалуйста" на комментарий одного из болельщиков в официальном аккаунте "Юнайтед" в инсатграме с призывом к Рангику попробовать в центре обороны связку Байи и Рафаэля Варана.
22.04.2022 12:00
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Последние комментарии:
Если Эрик в форме то он точно лучше джонса, а то и магвайера и вараном
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Суть в том, что нет ни одного классного цз в команде, и похуй кто из них будет играть в паре. Баран полный идиот, как и Мага, ниочем. Джонс с Байи травмы постоянно, Линделёф ну таак себе бывает очень неплох, но не сказать стена.
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Байи по прежнему лучший цз команды . Тупые физручки збали
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