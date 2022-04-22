Байи попросил Рангника о шансе через инстаграм

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попросил своего наставника Ральфа Рангника о месте в стартовом составе через социальные сети.

В последних матчах Рангник с завидным упрямством ставит в основу Харри Магуайра, несмотря на то, что капитан команды находится в ужасной форме.



Градус недовольства Магуайром среди фанатов показывает хотя бы приключившаяся на днях история с угрозами взорвать дом Харри.



В минувший вторник против "Ливерпуля" Рангник даже дал шанс Филу Джонсу, но при этом продолжает игнорировать Байи, который в этом сезоне сыграл только семь матчей.



Накануне Эрик решился на необычный шаг, ответив словом "пожалуйста" на комментарий одного из болельщиков в официальном аккаунте "Юнайтед" в инсатграме с призывом к Рангику попробовать в центре обороны связку Байи и Рафаэля Варана.



