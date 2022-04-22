Байи попросил Рангника о шансе через инстаграм

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попросил своего наставника Ральфа Рангника о месте в стартовом составе через социальные сети.

В последних матчах Рангник с завидным упрямством ставит в основу Харри Магуайра, несмотря на то, что капитан команды находится в ужасной форме.

Градус недовольства Магуайром среди фанатов показывает хотя бы приключившаяся на днях история с угрозами взорвать дом Харри.

В минувший вторник против "Ливерпуля" Рангник даже дал шанс Филу Джонсу, но при этом продолжает игнорировать Байи, который в этом сезоне сыграл только семь матчей.

Накануне Эрик решился на необычный шаг, ответив словом "пожалуйста" на комментарий одного из болельщиков в официальном аккаунте "Юнайтед" в инсатграме с призывом к Рангику попробовать в центре обороны связку Байи и Рафаэля Варана.

Ответ Эрика Байи в инстаграме


Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 22.04.2022 13:14 # breadpeat
    Если Эрик в форме то он точно лучше джонса, а то и магвайера и вараном

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  2. mancunia-planet 22.04.2022 13:09 # mancunia-planet
    Суть в том, что нет ни одного классного цз в команде, и похуй кто из них будет играть в паре. Баран полный идиот, как и Мага, ниочем. Джонс с Байи травмы постоянно, Линделёф ну таак себе бывает очень неплох, но не сказать стена.

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  3. quavo 22.04.2022 13:04 # quavo
    Байи по прежнему лучший цз команды . Тупые физручки збали

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