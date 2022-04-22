Зума предстанет перед судом 24 мая

Курт Зума Защитнику "Вест Хэма" Курту Зума была назначена дата, когда его ждут в суде по делу о жестоком обращении с животными.

Напомним, в начале февраля прогремел скандал, когда в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Зума бьет и пинает свою кошку.

Впоследствии Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) подало в суд на 27-летнего француза, который в данный момент отсутствует с травмой лодыжки.

Как сообщает Daily Mail, Курту надлежит явиться в магистратский суд Баркингсайда 24 мая — спустя шесть дней после финала Лиги Европы в Севилье, куда "Вест Хэм" надеется добраться.

Добавим, за свой поступок Зума был оштрафован клубом на 250,000 фунтов и лишился спонсоров. Кроме того, RSPCA изъяло обоих питомцев из семьи футболиста.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 204

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. empry 22.04.2022 11:08 # empry
    Общественность предстанет перед судом 24 мая

    Общественности была назначена дата, когда ее ждут в суде по делу о жестоком обращении с Куртом Зума.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: