Зума предстанет перед судом 24 мая

Защитнику "Вест Хэма" Курту Зума была назначена дата, когда его ждут в суде по делу о жестоком обращении с животными.

Напомним, в начале февраля прогремел скандал, когда в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Зума бьет и пинает свою кошку.



Впоследствии Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) подало в суд на 27-летнего француза, который в данный момент отсутствует с травмой лодыжки.



Как сообщает Daily Mail, Курту надлежит явиться в магистратский суд Баркингсайда 24 мая — спустя шесть дней после финала Лиги Европы в Севилье, куда "Вест Хэм" надеется добраться.



Добавим, за свой поступок Зума был оштрафован клубом на 250,000 фунтов и лишился спонсоров. Кроме того, RSPCA изъяло обоих питомцев из семьи футболиста.