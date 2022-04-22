Руни отказался от места в штабе Тен Хага
Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".
Заключив контракт с "Юнайтед", теперь Тен Хаг занят формированием своего штаба. Ожидается, что Эрик заберет своего ассистента из "Аякса" Митчелла Ван дер Гаага и наймет экс-наставника сборной Англии Стива Макларена.
По информации The Athletic, Руни была неофициально предложена возможность присоединиться к штабу Тен Хага. На текущей неделе "Дерби" оформил вылет из Чемпионшипа, вдобавок процесс смены владельцев клуба с "Прайд Парк" затягивается.
Однако 36-летний англичанин дал понять "красным дьяволам", за которых он забил 253 гола в 559 матчах, что хочет развиваться как самостоятельный специалист, а не чей-то помощник.
Добавим, ранее в апреле Руни признался, что его мечта — однажды возглавить "Юнайтед" или "Эвертон".
22.04.2022 10:00
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