Руни отказался от места в штабе Тен Хага

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Заключив контракт с "Юнайтед", теперь Тен Хаг занят формированием своего штаба. Ожидается, что Эрик заберет своего ассистента из "Аякса" Митчелла Ван дер Гаага и наймет экс-наставника сборной Англии Стива Макларена.



По информации The Athletic, Руни была неофициально предложена возможность присоединиться к штабу Тен Хага. На текущей неделе "Дерби" оформил вылет из Чемпионшипа, вдобавок процесс смены владельцев клуба с "Прайд Парк" затягивается.



Однако 36-летний англичанин дал понять "красным дьяволам", за которых он забил 253 гола в 559 матчах, что хочет развиваться как самостоятельный специалист, а не чей-то помощник.



Добавим, ранее в апреле Руни признался, что его мечта — однажды возглавить "Юнайтед" или "Эвертон".