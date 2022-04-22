Каррагер: "Никто из клубов топ-4 не променял бы своего тренера на Тен Хага"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что никто из клубов, которые сейчас находятся в топ-4 Премьер-Лиги, не променял бы своего нынешнего наставника на Эрика Тен Хага, которого выбрал "Манчестер Юнайтед".

В четверг "Юнайтед" объявил о подписании трехлетнего контракта с Тен Хагом, и Каррагер сразу предупреждает Эрика, что тот столкнется с жесточайшей конкуренцией.



Задача Тен Хага усложняется тем, что он приходит практически на руины — в своем нынешнем состоянии "Юнайтед" выглядит совершенно разобранной командой.



"Берясь за работу в "Манчестер Юнайтед", Эрик Тен Хаг столкнется с четырьмя проблемами. Их имена Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Томас Тухель и Антонио Конте".



"Как был хорош ни был Тен Хаг, как бы хорошо он себя ни проявит на "Олд Траффорд", он взялся соперничать с лучшими тренерами в мире. Это тяжело само по себе, не говоря уже о том, что он начинает строить команду с чистого листа".



"При всем восторге, связанном с очередной перестройкой в "Юнайтед", реальность такова, что никто из находящихся в топ-4 клубов не променял бы своего нынешнего тренера на Тен Хага".



"Тен Хагу нужно совладать с грузом истории, который оказывался непосильным для самых опытных тренеров этого и предыдущих поколений. Работа в "Юнайтед" пережевывает тренеров, как никакая другая, если говорить об их соперниках в Европе и внутри страны", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.