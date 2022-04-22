Невилл объяснил, почему МЮ выбрал не Почеттино

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему работу на "Олд Траффорд" получил не Маурисио Почеттино, а Эрик Тен Хаг.

Почеттино, который сейчас тренирует ПСЖ, связывали с переходом в "Юнайтед" на протяжении нескольких лет, однако в итоге "красные дьяволы" выбрали своим новым рулевым Тен Хага.



По мнению Невилла, это случилось из-за того, что Маурисио подпортил свою репутацию за последний год, в отличие от Эрика.



"Думаю, Почеттино выделялся среди кандидатов на протяжении нескольких лет".



"Однако вылет из Лиги Чемпионов в этом сезоне и упущенный титул во французской лиге в прошлом сезоне стоили Маурисио этой работы".



"В данный момент настроения в отношении него изменились, и это имеет абсолютное значение. В данный момент Эрик Тен Хаг имеет подавляющую поддержку, в том числе со стороны фанатов, и поэтому клуб решил, что он правильный человек, чтобы вести нас вперед", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.